AuronPlay y Gemita se sacan los trapos sucios y ventilan en redes las razones de su ruptura

Después de un mes de silencio, ambos streamers han decidido abordar su relación y poner fin a los rumores que han circulado desde su separación, desnudando las complicaciones que llevaron a su ruptura. Recientemente, una broma desafortunada de Gemita en su stream, donde afirmaba: “Estaba ocupada siendo infiel”, encendió la chispa para que AuronPlay rompiera su silencio. La broma no solo molestó a su ex, sino que también reabrió un capítulo lleno de acusaciones y revelaciones sobre lo que realmente sucedió entre ellos.

Te puede interesar: Yailin expone a Anuel en redes y le exige que firme los papeles para poder viajar con su hija

Te puede interesar: Tekashi abandona entrevista con Univision furioso por preguntas sobre Yailin: 'No tienes vergüenza'

Hasta ahora, se había informado que la ruptura se debió a una supuesta infidelidad de Gemita. Sin embargo, lo que parecía ser un conflicto simple se ha transformado en una saga de revelaciones. La mujer, en su intento por explicar su posición, ha mencionado que, aunque intentó cambiar y dejar atrás problemas del pasado antes de involucrarse con Auron, no logró ser completamente honesta con él. Según ella, el inicio de su relación estuvo marcado por la confusión y la falta de valentía para abordar su historia previa, lo que llevó a situaciones complicadas con otras personas.

Por su parte, AuronPlay ha compartido su perspectiva en un directo, donde se mostró claramente afectado. En un momento emotivo, dijo: “Que te rompan el corazón es parte de la vida, pero una cosa es romperlo y otra cosa es arrancar un corazón y literalmente tirarlo al suelo”. Estas palabras reflejan el dolor que ha sentido a raíz de lo ocurrido, señalando que había depositado toda su confianza en su exnovia.

A medida que la conversación se intensificó, el streamer también mencionó cómo se ha sentido manipulado en la relación, describiendo su experiencia como si lo hubieran tratado “como una marioneta de circo”. A pesar de esto, en un giro inesperado, expresó gratitud hacia Gemita: “Si algo le tengo que agradecer… es que logró sacar un brillo en mí muy especial que ni siquiera yo sabía que estaba ahí”. Esta dualidad de sentimientos ha dejado a sus seguidores intrigados sobre la naturaleza de su vínculo.

Gemita, por su parte, ha compartido que la reacción de él tras descubrir su situación fue intensa y que no estaba preparado para afrontar una confrontación que involucrara insultos y amenazas. “Una versión de él que no había visto nunca, y eso me asustó”, relató, explicando que esta reacción fue un punto de no retorno que la llevó a concluir que la relación no podría continuar.

A pesar de los desacuerdos y la desconfianza que surgieron, Gemita reveló que Auron intentó buscar formas de reconciliación, utilizando su influencia social para presionarla. En sus palabras: “Ha intentado que cambiase de opinión utilizando todo lo que tenía a su alcance, ya sea su posición social para amenazar con mi carrera”. Esta estrategia cambió después de varios intentos fallidos de restablecer su relación, llevándolo a adoptar un enfoque más conciliador, donde reconoció sus propios errores y buscó trabajar juntos para encontrar una solución.

AuronPlay, quien inicialmente parecía renuente a abordar el tema públicamente, finalmente decidió hablar al darse cuenta de que la situación estaba fuera de control y que su relación no podía ser reparada. “Y ayer, sabiendo que no tenía nada más que hacer conmigo, es cuando decidió hablar”, afirmó Gemita.

Nunca me imaginé ver a AuronPlay así.



“Esta persona me usó como una marioneta de circo. Una cosa es romper un corazón y otra cosa es arrancar un corazón y literalmente tirarlo al suelo, escupirlo y cargarte encima...”



Esto lo dijo después de terminar su relación con Gemita. pic.twitter.com/9VtiWW8klK — iDaniel (@iDanSnow) October 12, 2024