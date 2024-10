Yailin expone a Anuel en redes y le exige que firme los papeles para poder viajar con su hija

La relación entre Yailin y Anuel, marcada por su breve matrimonio y la llegada de su hija Cattleya, ha vuelto a ser tema de conversación pública. Esta vez, la cantante dominicana utilizó sus redes sociales para hacer un urgente y contundente llamado a su ex, exigiéndole que firme un documento que, según ella, es crucial para poder viajar con su hija.

A través de un video compartido en sus Instagram Stories, Yailin dejó claro su descontento con la situación: “No es nada personal, aquí nadie está discutiendo”, aclaró desde el principio, para evitar malinterpretaciones. Sin embargo, la frustración era evidente: “Es un papel, lo hice para ti para que lo firmes, porque necesito llevarme a mi hija conmigo”.

La cantante expresó que la demora en obtener el documento ha complicado su vida personal y profesional. "Yo no puedo estar dejándola aquí, yo tengo cosas que hacer. Estoy harta ya", dijo, visiblemente afectada por la situación. Y, en un tono aún más crítico, lanzó un dardo a su ex: "Estoy harta de escribirle, como que yo estoy pidiendo dinero, como 'Yailin no se puede mantener, Yailin vive de uno'. Es un maldito papel que necesito, ni para eso sirve", sentenció.

Te puede interesar: Tekashi abandona entrevista con Univision furioso por preguntas sobre Yailin: 'No tienes vergüenza'

Te puede interesar: Yailin La Más Viral furiosa porque le 'sabotearon' una presentación en Nueva York ¿Qué sucedió?

El conflicto parece haberse intensificado por la falta de respuesta de Anuel, quien aún no ha hecho comentarios públicos al respecto. Mientras tanto, el reguetonero puertorriqueño se encuentra esperando a su segunda hija con su actual pareja, Laury Saavedra.

Además del video, Yailin compartió una foto de su hija Cattleya con el mensaje “Free Cata” o “Libera a Cata”, lo que ha generado aún más repercusión en las redes. En un intento por acelerar la situación, la intérprete de "Narcisista" también publicó un mensaje dirigido directamente a Anuel: “Anuel, cuando puedas por favor fírmame el papel que necesito para yo poder llevarme a mi hija a viajar conmigo. No podemos seguir en esto, tengo 5 meses pidiéndote que por favor firmes o me envíes el papel”.

La paciencia de Yailin parece estar llegando al límite, como lo expresó en otro mensaje donde reiteró su pedido de manera pública: “Mi intención no es discutir ni causar problemas, pero como aún no me has enviado los papeles que necesito, te pido por aquí para ver si me los puedes enviar para que Cata se vaya conmigo a Nueva York y que pueda estar con su mami”.

Hasta el momento, Anuel no ha reaccionado a la solicitud de su exesposa, mientras la situación continúa generando controversia entre sus seguidores.