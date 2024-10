Yailin La Más Viral furiosa porque le 'sabotearon' una presentación en Nueva York ¿Qué sucedió?

La cantante e influencer dominicana, ha manifestado públicamente su descontento tras su reciente presentación en el Prudential Center en Nueva York, donde formaba parte de un espectáculo de música urbana organizado por Santiago Matías (Alofoke) y Zamora Live. Según las declaraciones que la artista realizó a través de redes sociales, su actuación fue deliberadamente saboteada, lo que la ha llevado a hacer fuertes denuncias contra los organizadores del evento.

Yailin no tardó en expresar su frustración, afirmando que su presentación fue afectada por fallos en el sonido y la producción que, según ella, fueron intencionales: “Tengo mi coreografía y tengo todo, que lo voy a subir y tampoco me lo ponen. El sonido me lo ponen malísimo; me lo cortan también”, declaró en un video difundido por el programa de televisión El Gordo y La Flaca de Univision.

A pesar de estos inconvenientes, la cantante asegura que fue utilizada para atraer público al evento: “Me usaron para vender boletos y todo eso, pero tranquila, voy a subir todo mi ensayo, mis rejas, todo lo que estaba planeado”.

Uno de los puntos más polémicos de las declaraciones de Yailin es su afirmación de que cubrió casi todos los gastos de su presentación: “Pagué mis bailarines, pagué todo. Lo único que me pagaron fue la ropa. Mi vehículo, mi hotel, todo. Yo pagué todo: mi maquillaje, mi peluca, todo”, enfatizó, visiblemente molesta. Estas palabras han resonado fuertemente entre sus seguidores, quienes se han solidarizado con ella a través de las redes sociales.

Más allá de los problemas de sonido, Yailin también denunció que las indicaciones que había dado al equipo de producción sobre el escenario fueron completamente ignoradas: “Habían unas rejas atrás, que las tengo grabadas. Cuando yo subí, tenían que salir esas rejas y no estaban”, afirmó. La artista agregó que cuenta con pruebas de las conversaciones y los acuerdos previos que no se cumplieron. “No vi nada de lo que les dije al principio. Nada de lo que pedí, que tengo la conversación”, explicó.

A pesar de su evidente frustración, buscó mantener la calma al reflexionar sobre lo sucedido. “Pero ok, son experiencias; no pasó nada”, dijo en tono conciliador, antes de anunciar su intención de compartir todo el material que preparó para el espectáculo. “Voy a subir todas mis malditas rejas”, concluyó, en un mensaje que refleja tanto su inconformidad como su decisión de no dejarse vencer por la adversidad.

El incidente ha generado una amplia conversación en las redes, con seguidores y críticos opinando sobre la situación. A medida que Yailin promete revelar más detalles sobre lo sucedido, este episodio parece ser solo el comienzo de una historia que aún dará mucho de qué hablar.