¡Nada personal! Tekashi lanza canción para Yailin La Más Viral tras romper su relación

La relación que se vio envuelta en escándalos de violencia, arrestos y malos tratos, llegó a su fin no sin más polémica.

Tekashi 6ix9ine, uno de los raperos más polémicos de la actualidad, ha vuelto a ser el centro de atención tras el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado La Respuesta, en el que aparentemente se refiere a su expareja, la cantante dominicana Yailin La Más Viral. Este lanzamiento no ha pasado desapercibido, ya que el rapero revela detalles íntimos de su relación y, a través de una lírica afilada, expresa su malestar y decepción por la forma en que terminó su noviazgo.

Aunque Tekashi asegura no tener “mala intención”, la canción ha generado un gran revuelo, pues en ella desvela una serie de situaciones personales que ha vivido con Yailin.

El romance entre Tekashi y Yailin se convirtió rápidamente en tema de interés público, no solo por la fama de ambos artistas, sino también por los dramas que han surgido desde su ruptura. Pocos meses después de finalizar su relación, Yailin lanzó la canción “Perdí mi tiempo”, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Tekashi.

En respuesta, el rapero contraatacó con “La Respuesta”, una canción en la que rememora los momentos vividos con Yailin y arremete contra lo que considera una falta de gratitud por parte de la cantante.

En el tema, Tekashi deja claro que fue él quien ayudó a impulsar la carrera de Yailin y que sacrificó su felicidad por la de ella: “Dejé mi carrera para darte una carrera a ti, dejé de ser feliz para que tú seas feliz”, canta el rapero en una de las estrofas más contundentes del sencillo. En un tono sarcástico, también menciona: "Me dice que andaba muerto y viniste y me prendiste, eso me hizo reír, tú eres buena para los chistes", insinuando que Yailin se adjudicó el crédito de haberlo rescatado durante un mal momento.

Una de las revelaciones más sorprendentes de “La Respuesta” es el papel que Tekashi desempeñó como figura paterna en la vida de Cattleya, la hija de Yailin con su expareja, Anuel AA. El rapero estadounidense se refiere a la niña con cariño, mencionando que la pequeña llegó a llamarlo “papá”.

“Tú me dices rata, tu niña dice papá porque yo le di el amor que su padre no le da”, afirma Tekashi en una parte de la canción, donde deja en claro que se sintió responsable de la niña durante su relación con Yailin. A pesar de no compartir lazos de sangre, Tekashi revela que su apego hacia Cattleya fue genuino y que, tras la ruptura, sigue sintiendo el impulso de protegerla y velar por su bienestar.

Otro de los aspectos destacados de la canción es la crítica que Tekashi lanza hacia la industria musical y hacia las personas que, según él, influyeron negativamente en Yailin. Menciona a Alofoke, una figura clave en la industria musical dominicana, acusándolo de haberle dicho a Yailin que “no tenía talento”.

"Alofoke te dijo que no tenías talento y ahora andas con él como un instrumento", canta Tekashi, sugiriendo que la cercanía de Yailin con figuras del entorno musical ha sido perjudicial para su relación.

Además, el rapero no oculta su dolor al ver a Yailin interpretando canciones de Anuel, su expareja y padre de su hija, durante un concierto: “Me dolió cuando te vi en vivo cantando las canciones de Anuel, el mismo que te embarazó y luego te dejó”, confiesa Tekashi en uno de los momentos más emotivos de la canción.

El tema de la toxicidad en la relación es recurrente a lo largo de “La Respuesta”. El rapero reconoce que ambos fueron responsables del fracaso de su noviazgo y se refiere a su amor como “bien tóxico, un amor de locos”.

Sin embargo, deja en claro que no desea continuar con ese ciclo de negatividad y cierra cualquier posibilidad de reconciliación: "No quiero mensajes ni llamadas, eso que tú dices no vale nada", sentencia Tekashi, marcando un punto final a la relación.

A pesar de lo fuerte que suena la letra, Tekashi ha insistido en que no existe mala intención detrás de “La Respuesta”. En una entrevista concedida al programa El Gordo y La Flaca, el rapero afirmó que la canción no debe ser interpretada como un ataque personal hacia Yailin, sino simplemente como una obra artística: “Nada más es facturar como artista, no hay nada de mala intención, pero yo sé que a la gente le encanta el chisme. Hay que facturar”, expresó Tekashi, restando importancia a las implicaciones personales de la canción.

A lo largo de la canción, el nombre de Yailin no es mencionado directamente, pero los videos que acompañan el tema musical y las claras referencias a su relación amorosa han dejado poco espacio para la interpretación. Para muchos, “La Respuesta” es un ejemplo más de cómo las redes sociales y la música se han convertido en un escenario para exponer las intimidades de las relaciones de pareja, mientras que para otros, la canción representa una respuesta artística a un desamor.

Tekashi ha dejado en claro que no tiene intenciones de volver con Yailin. Durante la misma entrevista, afirmó que su enfoque actual es la música y que no desea mantener ningún tipo de relación sentimental con su expareja: "No voy a regresar con Yailin, estoy enfocado en la música", declaró tajantemente el rapero.

Con “La Respuesta”, Tekashi 6ix9ine ha demostrado una vez más su capacidad para generar polémica y mantener la atención del público, utilizando su música como medio para expresar sus emociones más profundas. Mientras algunos aplauden su honestidad, otros cuestionan si exponer detalles tan íntimos es la mejor manera de manejar el fin de una relación amorosa.