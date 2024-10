Tekashi abandona entrevista con Univision furioso por preguntas sobre Yailin: 'No tienes vergüenza'

Durante la conversación, conducida por la periodista Michelle Galván, el rapero terminó abandonando la entrevista al ser cuestionado sobre su expareja, Yailin La Más Viral, y las acusaciones legales que ella ha presentado en su contra. La conversación comenzó con un tono relajado, abordando los nuevos proyectos del artista de origen mexicano y puertorriqueño. Tekashi incluso habló sobre su estado emocional, describiéndose a sí mismo como alguien más “maduro”.

Sin embargo, la entrevista cambió de rumbo cuando Galván mencionó la demanda que Yailin, cuyo nombre real es Jorgina Lulu Guillermo Díaz, interpuso en su contra a finales de septiembre. La cantante dominicana acusa a Tekashi de abuso físico, emocional y financiero durante su relación.

Ante las preguntas de Galván sobre el caso, el rapero respondió visiblemente incómodo: "Vamos a cambiar de tema porque... la próxima pregunta que venga de esa demanda nada más me voy a quedar callado". La periodista insistió, pidiendo al artista que compartiera su versión de los hechos, afirmando que era necesario ofrecer un enfoque imparcial. Sin embargo, Tekashi, molesto, replicó: "Con lo poquito que ya te dije te expliqué todo".

La tensión aumentó cuando Galván preguntó directamente: "¿Alguna vez le pegaste a Yailin? ¿Alguna vez la empujaste?". El rapero, visiblemente irritado, se levantó de su asiento diciendo: "No entiendo. Quiero ser bueno. No tienes vergüenza, tú, mija". A pesar de los intentos de la periodista por continuar la entrevista y aclarar los hechos, Tekashi respondió: "Pero tú no eres una corte", antes de retirarse del set.

La situación dejó en evidencia la controversia que rodea al artista, quien ha estado en el centro de múltiples polémicas a lo largo de su carrera. Las acusaciones de la dominicana, según informó anteriormente el programa Al Rojo Vivo de Telemundo, incluyen alegatos de abuso físico y psicológico, además de fraude financiero y explotación.

Hasta ahora, Tekashi no ha dado una declaración oficial en relación con la demanda, y su actitud durante la entrevista sugiere que no tiene intención de abordar el tema públicamente por el momento.

Este episodio añade una nueva capa a la complicada relación entre el rapero y Yailin, quienes estuvieron involucrados sentimentalmente durante más de un año. Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas siguen pendientes del desenlace de este caso legal, que podría tener repercusiones significativas en la carrera de Tekashi.