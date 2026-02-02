Bad Bunny se alza con histórico Grammy a álbum del año

El Conejo Malo reaccionó entre lágrimas al imponerse en una categoría en la que competían figuras como el gran favorito de la noche, Kendrick Lamar, y la camaleónica Lady Gaga.

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se bañó de gloria este domingo en Los Ángeles al conquistar un histórico Grammy al Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el primer trabajo totalmente en español en lograr ese galardón.

El Conejo Malo reaccionó entre lágrimas al imponerse en una categoría en la que competían figuras como el gran favorito de la noche, Kendrick Lamar, y la camaleónica Lady Gaga.

Benito Antonio Martínez Ocasio ofreció su discurso en español, exaltando a su isla natal.

“No existe nada que no podamos lograr (…) Gracias mami por parirme en Puerto Rico”, expresó el músico de 31 años, quien, pese a su rápido ascenso, ha mantenido su producción en español.

El artista dedicó el reconocimiento “a todos los artistas que estuvieron antes (…) y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio”.

El responsable de globalizar el reguetón, un género inicialmente menospreciado por su contenido sexual, también adoptó un tono político y dedicó su gramófono a “todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su tierra, su país, para seguir sus sueños”.

Previamente, Bad Bunny ganó el premio a la mejor interpretación de música global por EoO, sencillo de su aclamado álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, una oda a Puerto Rico que mezcla ritmos caribeños tradicionales y contemporáneos, y que también fue reconocido como mejor álbum de música urbana.

En su pronunciamiento más directo contra la campaña antinmigratoria del presidente Donald Trump en Estados Unidos, el artista utilizó su primer discurso de agradecimiento para exaltar a la comunidad latina.

“Fuera ICE”, dijo al subir al escenario, en referencia a la policía migratoria estadounidense, provocando una ovación del público.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, afirmó el cantante, quien la próxima semana se presentará en el medio tiempo de la final de la Liga de fútbol americano, uno de los escenarios musicales más vistos del mundo.

Otros cinco para Kendrick Lamar

El otro gran protagonista de la noche fue el rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien obtuvo cinco premios de sus nueve nominaciones gracias a su álbum GNX y al sencillo Luther, junto a SZA, que fue elegido Grabación del Año.

“No soy bueno hablando sobre mí mismo, pero me expreso a través de la música. Es un honor estar aquí”, declaró Lamar al recibir una de las estatuillas.

El músico de 38 años, ganador del Premio Pulitzer, también se impuso en las categorías de mejor álbum rap, mejor interpretación rap, mejor canción rap y mejor interpretación de rap melódico.

Protesta

Wildflower, la balada de Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell, se impuso como Canción del Año, superando a Golden, de la película animada de Netflix Las guerreras K-pop, que ganó como mejor canción escrita para medios visuales.

En una gala marcada por las tensiones migratorias en Estados Unidos, Eilish, de 24 años, recibió el décimo Grammy de su carrera con un llamado a la protesta.

“Necesitamos seguir luchando, hablando y protestando, y nuestras voces realmente importan”, dijo la artista, luciendo un pin con la consigna “Fuera ICE”.

Por su parte, Lady Gaga obtuvo los premios a mejor grabación dance/pop por Abracadabra y a mejor álbum de pop vocal por Mayhem, marcando su exitoso regreso a la escena musical.

Sin sorpresas, Olivia Dean se llevó el Grammy a mejor artista revelación, una de las categorías más relevantes de la noche.

Presentaciones electrizantes

La gala abrió con Rosé y Bruno Mars, quienes interpretaron una versión rockera de APT..

Luego, Sabrina Carpenter cantó Mainchild, mientras Justin Bieber ofreció una versión íntima de Yukon.

Post Malone se unió a Chad Smith, Duff McKagan, Slash y Andrew Watt para rendir homenaje a Ozzy Osbourne, fallecido el año pasado.

El segmento In Memoriam fue encabezado por Lauryn Hill, junto a John Legend y Wycleaf Jean, entre otras figuras.