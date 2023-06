Bad Bunny busca que se desestime demanda por derechos de autor

Bad Bunny busca desestimar una demanda que asegura que se infringieron los derechos de autor de una canción de 1989.

Los abogados de Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, presentaron el pasado jueves una moción para desestimar una demanda bajo el argumento de que los elementos musicales en cuestión no están protegidos por derechos de autor.

La demanda fue presentada por los abogados de los productores de reggae jamaiquino Steely & Clevie. Estos sostienen que más de 100 artistas y discografías infringen los derechos de autor de un ritmo de su canción ‘’Fish Market’’.

Al dúo se les atribuye la creación o producción del ritmo más popular dentro de este género, el “dembow” en torno al año 1990, que posteriormente se convirtió en el pilar sobre el que se construyó en Puerto Rico el reguetón, y el dúo dice que los artistas de este género han realizado una interpolación no autorizada del ritmo de su canción reggae “Fish Market” y reclaman su reconocimiento en los créditos, con la consiguiente participación en los beneficios económicos de todas las canciones que lo hayan utilizado desde su lanzamiento.

Originalmente la demanda había sido presentada en el 2021.

Por su parte, los abogados de Bad Bunny sostienen que los demandantes intentan "monopolizar para sí prácticamente todo el género musical del reguetón", al reclamar la propiedad de los derechos de autor de composiciones musicales sampleadas por más de 100 artistas en más de 1.600 canciones.

El propio Bad Bunny está acusado en la demanda de infringir los derechos de autor de 77 canciones, según exponen en el documento.

Sin embargo, esta no es la única demanda que enfrenta el cantante puertorriqueño, pues el 1 de marzo se registró en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud de compensación por parte de una ex novia por derechos de imagen, derechos morales de autor, daños y perjuicios, que alcanza los US$ 40 millones.