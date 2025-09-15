Bad Bunny trasmitirá en streaming concierto sorpresa desde Puerto Rico

El artista y Amazon anunciaron además una colaboración en las áreas de educación, tecnología y desarrollo económico, agrega el comunicado.

Nueva York, Estados Unidos/La estrella puertorriqueña de reguetón Bad Bunny transmitirá un concierto en vivo a través de Amazon Music el próximo sábado, anunció su agencia de relaciones públicas en un comunicado.

Este sorpresivo concierto, reservado a los residentes de Puerto Rico y que conmemora el octavo aniversario del huracán María el 20 de septiembre, concluye la histórica residencia "No me quiero ir de aquí" en su natal Puerto Rico.

El concierto en vivo de 30 presentaciones dejó entradas agotadas y finalizó el domingo.

La transmisión mundial del concierto que comenzará a las 20h30 de Nueva York estará disponible gratuitamente en Amazon Music, en el canal de Twitch de Amazon y estará disponible para todos los usuarios de Prime Video. Será el show final de su residencia.

El artista y Amazon anunciaron además una colaboración en las áreas de educación, tecnología y desarrollo económico, agrega el comunicado.

Con la alianza, las empresas puertorriqueñas tendrán un lugar destacado en Amazon.com, con un distintivo de "Hecho en PR".

La residencia fue la oportunidad para que Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, de 31 años, celebrara la identidad y la historia puertorriqueñas y pusiera en primer plano los problemas de la isla, empezando por su gentrificación.

Después de Puerto Rico, un territorio libre asociado a Estados Unidos, el artista empezará una gira de 56 fechas por América Latina, Australia y Europa.

La gira no pasará por Estados Unidos debido al "problema" de la posible presencia de la policía de inmigración (ICE) frente a sus salas de conciertos, explicó Bad Bunny recientemente en una entrevista con la revista británica i-D.