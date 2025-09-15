Simon Leviev, el 'estafador de Tinder', es capturado en Georgia

El documental de Netflix, estrenado en 2022, relató la impactante historia de Leviev , quien, haciéndose pasar por hijo de un magnate de diamantes, utilizaba la aplicación de citas Tinder para contactar a mujeres en toda Europa.

Simon Leviev, protagonista del documental de Netflix "El estafador de Tinder", ha vuelto a ser noticia. Tras años evadiendo a las autoridades, Shimon Yehuda Hayut, su nombre real, fue capturado este 15 de septiembre en el aeropuerto internacional de Batumi, Georgia.

La detención se llevó a cabo por un operativo de la Interpol, en respuesta a múltiples cargos y órdenes de arresto emitidas por diferentes países, de acuerdo con medios internacionales.

Según el Ministerio del Interior georgiano, la detención se produjo gracias a una "notificación roja" de la Interpol, un aviso global para localizar y arrestar a personas buscadas con el fin de extraditarlas o enfrentar cargos penales.

Leviev, ciudadano israelí, ya había cumplido condenas anteriores y ha enfrentado acusaciones formales por robo, falsificación, fraude y estafa en al menos siete países. Se desconoce su destino al momento de la captura.

Puedes leer: Premios Juventud 2025: Marelissa Him mostrará 'la vibra' de Panamá en el livestream de la gala

El documental de Netflix, estrenado en 2022, relató la impactante historia de Leviev, quien, haciéndose pasar por hijo de un magnate de diamantes, utilizaba la aplicación de citas Tinder para contactar a mujeres en toda Europa. Con una vida de lujos y viajes en jets privados, se ganaba la confianza de sus víctimas. Una vez establecida la relación, Leviev les pedía grandes sumas de dinero, alegando estar en peligro o enfrentar supuestas deudas, prometiendo devoluciones que nunca llegaban. Se estima que el total de sus fraudes asciende a más de 10 millones de dólares.

Las víctimas del documental, Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlotte, se convirtieron en figuras clave para exponer su modus operandi. Ellas, con el apoyo de periodistas de investigación, unieron fuerzas para desenmascarar a Leviev y advertir a otras posibles víctimas. Su valentía no solo expuso la red de engaños, sino que también desató un movimiento global de concienciación sobre las estafas románticas en línea.

La noticia de su captura ha sido recibida con alivio por quienes fueron perjudicadas y por el público que siguió de cerca su historia. Este arresto representa un paso importante para que Leviev, finalmente, responda ante la justicia por los crímenes que cometió. Se espera que en los próximos días se inicie el proceso de extradición para que enfrente los cargos pendientes en los países donde operó.