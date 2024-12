Blake Lively acusa a su coprotagonista Justin Baldoni de acoso sexual

Un drama legal ha salido a la luz en torno a la película romántica “It Ends With Us”, luego de que la reconocida actriz Blake Lively denunciara a su coprotagonista y director, Justin Baldoni, por acoso sexual y presuntos intentos de sabotear su reputación profesional. La documentación legal, obtenida por The Hollywood Reporter, revela una serie de acusaciones graves que podrían tener repercusiones significativas tanto en el ámbito legal como en la industria del entretenimiento.

En respuesta, el equipo legal de Baldoni calificó las acusaciones de Lively como “vergonzosas” y “rotundamente falsas”. Según su abogado, Bryan Freedman, las demandas forman parte de un “intento desesperado de reparar una reputación dañada por sus propias acciones durante la campaña promocional de la película”.

De acuerdo con la denuncia de Lively, el ambiente en el set de “It Ends With Us” se tornó tan insostenible que se organizó una reunión para abordar sus inquietudes. Entre las demandas discutidas, se incluía la prohibición de mostrar videos o imágenes inapropiadas en su presencia, evitar comentarios sobre experiencias sexuales, y no hablar sobre la supuesta adicción a la pornografía de Baldoni. También se solicitó no mencionar los genitales del elenco o del equipo y abstenerse de hacer referencias al peso de Lively.

Otros puntos abordados incluyeron la eliminación de escenas sexuales no previstas en el guion aprobado por Lively. Estas demandas fueron aceptadas por Wayfarer Studios, la productora del filme, según el expediente legal. Además, se acordó que la promoción de la película enfatizaría la fortaleza del personaje principal, Lily, en lugar de centrarse exclusivamente en el tema de la violencia doméstica.

No obstante, Lively sostiene que Baldoni rompió con los acuerdos al cambiar el enfoque promocional en los días previos al estreno. Según la actriz, él y su equipo utilizaron historias de sobrevivientes de violencia doméstica para justificar la falta de apoyo de otros miembros del elenco hacia él, incluyendo su desinterés en aparecer juntos en eventos públicos.

Entre las pruebas presentadas en la denuncia, se incluyen 22 páginas de mensajes entre el publicista de Baldoni y una especialista en relaciones públicas de crisis. En esos textos, supuestamente se discute una estrategia para dañar la imagen de Lively, con frases como: “No podemos escribir que la destruiremos, pero haremos que sienta que la hemos enterrado”.

El abogado de Baldoni negó las acusaciones y afirmó que Wayfarer Studios contrató a un experto en crisis debido a las amenazas de Lively durante la producción. Entre esas amenazas, se incluiría su negativa a asistir al set o a promocionar la película si sus demandas no se cumplían.

Freedman también acusó a Lively de plantar historias falsas en los medios a través de su representante, Leslie Sloan, quien también trabaja con su esposo, el actor Ryan Reynolds. Según el abogado, estas acciones ocurrieron antes de que comenzara la campaña promocional de la película.

Tensión en el estreno

La disputa entre los coprotagonistas se hizo evidente durante el estreno de “It Ends With Us” en Nueva York. Baldoni estuvo ausente de los eventos conjuntos y las redes sociales mostraron un distanciamiento entre él y otros miembros del elenco, incluyendo a Lively, la autora Colleen Hoover y la actriz Jenny Slate, quienes no lo siguen en Instagram.

Con la posibilidad de una secuela basada en el libro “It Starts With Us”, también de Hoover, esta ruptura podría complicar futuros proyectos. Wayfarer Studios posee los derechos de la continuación, lo que podría obligar a Lively y Baldoni a colaborar nuevamente.