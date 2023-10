Bruno Mars estaba listo para presentarse en Israel el mismo día del ataque de Hamás ¿Cómo fue su huída?

Israel/La terrible guerra que se vive en Israel tras el ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás obligó a la cancelación abrupta del segundo concierto del cantante Bruno Mars, que estaba previsto para el sábado 7 de octubre en el parque Yarkon ubicado en Tel Aviv, a solo un día de su cumpleaños. Las entradas ya estaban completamente agotadas y se esperaba que la asistencia fuera de más de 60 mil personas.

El cantante llegó con su tour a Israel para presentarse el 4 de octubre. Tal fue el éxito del show, que la producción decidió brindar una segunda presentación tres días después, es decir, el sábado 7 de octubre. Sin embargo, cuando todo estaba listo, el escenario montado y las pruebas finales hechas, estallaron las bombas que lo cambiaron todo. El cantante y su equipo de trabajo entraron en pánico debido a la delicada situación bélica que se estaba viviendo y que rápidamente se fue tornando en crímenes horrorosos. Ante tal escenario, la productora Live Nation, encargada de organizar el evento musical del compositor, publicó un comunicado oficial en el que anunciaban la cancelación de la presentación y aseguraron que los dineros de los boletos previamente comprados serán devueltos inmediatamente.

“El concierto de Bruno Mars programado para esta noche está cancelado. Todas las compras de entradas para el espectáculo recibirán un reembolso automático a la tarjeta de crédito mediante la cual se realizó la compra. Estamos junto a los residentes de Israel, los combatientes de las FDI y las fuerzas de seguridad en estos momentos difíciles”.

Dias antes, Bruno Mars había brindado un concierto con sus infaltables éxitos musicales, acompañado de impresionantes fuegos artificiales dorados, según reportó "The Times of Israel". Por lo que fanáticos israelíes lamentaron la situación a la que se vio obligado el cantante junto con su equipo y en los comentarios de la publicación, expresaron la preocupación por su estado de salud. El intérprete de “Locked Out of Heaven” había celebrado su primera noche en Israel con un posteo en Instagram, sobre un escenario entre una gran multitud de fanáticos.

Las horas posteriores tras iniciar el ataque de Hamás estuvieron cargadas de mucha incertidumbre porque no se sabía el paradero del artistas y si podría salir de Israel, luego que cientos de vuelos de las principales compañias aéreas fueran cancelados a causa de los bombardeos.

Lo que se sabe es que el cantante y su equipo lograron salir del país a tiempo tras haberse notificado del primer ataque por parte del grupo Hamás. Sin embargo, aún no se sabe con exactitud la ubicación de Mars. La siguiente parada del cantante seria en Estados Unidos, por lo que se especula que él y su equipo regresaron a tierras estadounidenses luego del bombardeo.

La noticia del ataque de Hamás a Israel ha causado terror en el mundo. El pasado sabado, Hamás disparó miles de cohetes e infiltró a combatientes por tierra, mar y aire a Israel. Miles de palestinos e israelíes han resultado heridos por los combates y bombardeos del conflicto armado que estalló el fin de semana.