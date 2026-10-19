Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas cancelan el 'Toponazo del 3 de noviembre'

La medida responde al respeto y la solidaridad con la comunidad en medio de la situación que atraviesa la región tras el potente sismo del 9 de octubre.

Las Tablas, Los Santos/Las tunas de Calle Abajo y Calle Arriba de Las Tablas anunciaron la cancelación del Toponazo, actividad que estaba programada para el próximo 3 de noviembre, como una muestra de solidaridad ante los recientes acontecimientos que han afectado a la provincia.

La decisión fue comunicada este lunes 19 de octubre por la Asociación La Tuna Con Clase, representante de Calle Abajo, y la Sociedad Calle Arriba de Las Tablas, que señalaron que la medida responde al respeto y la solidaridad con la comunidad en medio de la situación que atraviesa la región.

En el comunicado, ambas organizaciones hicieron un llamado a mantener la unidad y continuar apoyando, mediante donaciones, a las personas que más lo necesitan.

El pronunciamiento lleva las firmas de Jaime Raúl González González, por la Asociación La Tuna Con Clase, y Jorge Enrique Berbey Cedeño, por la Sociedad Calle Arriba de Las Tablas.

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