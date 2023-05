Cannes abre paso a Scorsese, De Niro y DiCaprio con un thriller

Cannes, Francia/El cine estadounidense vuelve este sábado con fuerza a Cannes con el estreno de "Killers of the Flower Moon", película de Martin Scorsese sobre unos asesinatos en serie de indígenas, con dos de sus actores preferidos, Robert de Niro y Leonardo DiCaprio.

"May December" del también estadounidense Todd Haynes intentará rivalizar en la alfombra roja con un dúo de estrellas femeninas, Natalie Portman y Julianne Moore, en una historia relacionada con el mundo del espectáculo.

A sus 80 años, Scorsese vuelve a la Croisette, pero esta vez fuera de competición. En 1976 obtuvo la Palma de Oro con "Taxi Driver", en 1986 logró el premio al mejor director por "Después de hora", y en 1998 fue el presidente del jurado del festival. Robert de Niro, con 79 años, protagonista precisamente de "Taxi Driver" (y de "Toro Salvaje" o "El irlandés") protagoniza la cinta junto a Leonardo DiCaprio, de 48 años, ("El lobo de Wall Street", "Shutter Island").

DiCaprio interpreta a Ernest Burkhart, un hombre enamorado de una indígena (Lily Gladstone) que se ve envuelto en una conspiración montada por un poderoso ganadero, William Hale (Roberto De Niro), ávido de petróleo, para desposeer a la tribu Osage. Un agente del FBI, interpretado por Jesse Plemons, intenta dilucidar los asesinatos.

"Esto es la civilización"

Scorsese presentó la película hace un par de semanas en su país, y en esa ocasión declaró que quería mostrar cómo algunos estadounidenses "eran capaces de racionalizar la violencia, incluso contra aquellos a los que amaban, diciendo simplemente: "Esto es la civilización. Un grupo entra y otro sale", explicó.

La película aborda "una parte olvidada de nuestro pasado", dijo DiCaprio, que en un principio iba a interpretar al detective del FBI, pero optó por encarnar al asesino tras pasar un tiempo con los indios Osage, que sufrieron la violencia. La película se rodó en el lugar real de los sucesos. El guion se revisó hasta el último día de rodaje, según Scorsese, que quería "hacer lo correcto" con los indígenas. Con 3:30 horas, "Killers of the Flower Moon" forma parte del pelotón de películas de larga duración que han sido una de las tendencias en esta edición del Festival de Cannes.

De las 21 películas que compiten por la Palma de Oro, otras que superan las 2:30 horas son la china "Youth (Spring)", la turca "About dry grasses" y la francesa "Anatomie d'une chute". Todd Haynes es el autor de una filmografía original, en la que ha alternado películas de ficción ("Aguas oscuras") con biografías fílmicas atípicas ("I'm not there", sobre Bob Dylan, interpretado por actores distintos) y documentales, sobre el grupo de música "Velvet Underground", que presentó en Cannes hace dos años.

En 2015 también causó sensación en Cannes con "Carol", una historia sobre una relación lesbiana imposible, interpretada por Cate Blanchett. La joven francosenegalesa Ramata-Toulaye Sy, de 36 años, aportará la nota de frescura con su ópera prima, "Banel et Adama", una historia de amor también contrariado.