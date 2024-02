¡Cansados de la explotación! Mickey Mouse, Pato Donald y Cenicienta buscan sindicalizarse

Por décadas, han sido los personajes favoritos de cientos de niños que crecieron viendo al ratón más famoso del mundo a través de la pantalla. Pero además, son los anfitriones de los miles de turistas que día a día visitan los parques temáticos de Disneyworld. Sin embargo, tal parce que Mickey y sus amigos ya se cansaron de las condiciones laborales y la explotación de las que son víctimas y ahora buscar formar su propio sindicato. ¿Cómo así? Aquí te lo explicamos.

Resulta que los trabajadores que dan vida a los queridos personajes de Disneyworld, incluidos Mickey Mouse, el Pato Donald y Cenicienta, buscan formar un nuevo sindicato que les permita no solo garantizar la protección de sus derechos laborales, sino también mejorar las condiciones de seguridad y políticas de bienestar, elementos que aseguran mantendrían viva la magia para los visitantes.

Actualmente más de 35,000 trabajadores del Disneyland Resort en el sur de California pertenecen a un sindicato, no obstante, alrededor de 1,700 artistas de desfiles, actores de carácter y personal de apoyo no están sindicalizados.

"Ésta no es una de esas situaciones en las que queremos convertir al empleador en el malo", dijo Kate Shindle, presidenta de la Actors' Equity Association, que representaría a los artistas. "Es especialmente importante que Disney siga siendo un lugar que la gente considera mágico, y creo que (la sindicalización) mejorará eso en todos los ámbitos".

Disney opera dos parques temáticos, Disneyland y Disney California Adventure, y un área comercial y de entretenimiento llamada Downtown Disney en Anaheim, California. Disneyland, el parque más antiguo de la compañía, fue el segundo parque temático más visitado del mundo en 2022 con 16,8 millones de personas cruzando sus puertas, según un informe de Themed Entertainment Association y AECOM.

Tarjetas sindicales circularon a partir de la semana pasada para promover la formación de un sindicato bajo la Asociación de Equidad de Actores, que tradicionalmente representa a actores y directores de escena. El grupo ya representa a artistas teatrales en los parques temáticos de Walt Disney Co. en Florida, dijeron los organizadores a The Associated Press.

Quienes quieren formar el sindicato, al que llaman “Magic United”, buscan abordar cuestiones de seguridad en el vestuario, como mantener los artículos limpios y usar telas apropiadas para bailes de alta intensidad. También quieren una programación más estable. El grupo comenzó a organizarse por preocupaciones de salud y seguridad que surgieron cuando el parque comenzó a permitir a los visitantes interactuar estrechamente con los personajes nuevamente después del cierre pandémico, dijo Shindle.

A algunos artistas también les preocupa que se les pida que usen medias y maquillaje que no combinen con sus tonos de piel, una dotación de personal errática e impredecible y un salario justo. Aún así, dijeron que les encanta trabajar en los parques, donde desempeñan un papel único en la creación de la experiencia Disney, dijeron funcionarios sindicales.