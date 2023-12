'Se cansó de este mundo' | Hombre alienígena ya no quiere modificar su cuerpo

Anthony Loffredo, el joven francés que se hizo mundialmente famoso por modificar su cuerpo a niveles tan extremos de quedar prácticamente desfigurado anunció el fin de su transformación alegando que su "sueño" de convertirse en un alienígena ha perdido sentido todo sentido. Loffredo aseguró que ha llegado a un punto en que ya no quiere tocar más su cuerpo.

Conocido en las redes sociales como The Black Alien Project, Loffredo inició su transformación hace más de diez años con el único objetivo de "deshumanizar" su cuerpo y llevarlo lo más parecido posible a lo que él siempre soñó ser: un alienígena. Su ambición lo llevó por una espiral de modificaciones extremas y dolorosas que incluyen una lengua bífida, implantes de metales, cicatrices profundas en el rostro, hasta amputaciones de dedos, orejas y nariz. Un proceso con el que ha logrado cambiar más del 50% de su aspecto natural

“Primero fue la lengua, luego tatuajes, implantes en la cabeza y en los brazos, más tatuajes y amputaciones en la boca, nariz, orejas y manos... Hasta llegar a conseguir el aspecto con el que me encuentro actualmente”, afirmó en una entrevista con el diario El Mundo de España.

Sin embargo, tras diez años de modificaciones y convertirse en un personaje mundialmente famoso, Loffredo de 35 años ha decidido poner fin a su proyecto. El influencer ha confesado que su transformación “ha perdido todo el sentido” con el paso de los años debido al impacto que ha tenido a nivel mundial. “Este proyecto al que le di todo, amor, pasión, determinación, fuerza, ha perdido su sentido con el paso de los años, no esperaba que tuviera tanto impacto en el mundo, para ser conocido no supe gestionarlo y mi proyecto ha perdido su sentido, 6 meses separan estas dos fotos de la izquierda”, expresó en su cuenta de Instagram.

El francés reveló que su transformación concluirá con el full black, un tratamiento con el que ha cambiado su color de piel. “Ya no quiero tocar mi cuerpo ni quitar ni poner nada, estoy poniendo fin a la modificación de mi cuerpo para el momento, ya no me gusta este mundo, voy a terminar mi full black por todo el cuerpo y terminar por el momento así. Adiós, modificación corporal”.