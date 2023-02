Carlos Vives estrena nuevo sencillo, 'La Historia'

Colombia/“La Historia”, primer sencillo del disco “Escalona Nunca Se Había Grabado Así”, fue estrenado por el cantautor colombiano Carlos Vives, que hace parte de la celebración este 2023 de los 30 años de carrera musical junto a la provincia.

Con el estreno de “La Historia”, se da inicio a las celebraciones y festejos que evocará la nostalgia de los años 90, pero también exaltará los logros alcanzados y el camino recorrido durante estos 30 años por la máxima figura de la música colombiana en el mundo, como los es Carlos Vives.

Con el clásico vallenato "La Historia", se abre el abanico de la nostalgia juglar. El tema es sobre un amor que ya murió. Es una canción sentimental que hace referencia al dolor que se siente cuando se entrega el corazón y la persona no es bien tratada por el ser amado.

Una interpretación melancólica junto al acordeón que llora en cada nota, hace de “La Historia” un tema memorable que no podía faltar en este homenaje que redescubre la música del más grande compositor vallenato de todos los tiempos.

El cantante, motivado por el recuerdo y la nostalgia de aquellos años, decidió emprender un viaje que lo llevó hasta Villanueva, Guajira, en donde tras un emotivo encuentro con su amigo y compadre Egidio Cuadrado, se aventuró en la búsqueda del “Dream Team” del vallenato.

“Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón…/Yo no puedo olvidar a esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer… / Porque un amor que sangra no se olvida, solo deja en el alma una honda herida…”, dice un aparte de la canción.

Las locaciones del video están en Valledupar, Villanueva, Guacoche, Bogotá y Estudios de Gaira Música Local. La dirección y edición fue de Sergio Rodríguez para Mestiza Films, con producción de campo: Leonardo Rincón.

Los personajes en el audiovisual son habitantes del territorio en Valledupar, capital del vallenato. L

Los músicos están encabezados por Carlos Vives, Egidio Cuadrado, Daniel Cadena, Alfredo Rosado, Mayte Montero, Eder Polo.

Carlos Vives celebra 30 años de carrera artística, una carrera que empezó con el lanzamiento de la memorable serie de televisión que protagonizó, inspirada en la vida y obra del inmortal Rafael Escalona y que lo catapultó al estrellato al comienzo de los años 90.

Su magistral interpretación de las composiciones del maestro Escalona como “El Testamento”, “Jaime Molina”, “La Golondrina”, “El Villanuevero”, “La Casa en el Aire”, entre otras canciones.

Las canciones en la voz del samario (oriundo de la bahía de Santa Marta, en el caribe colombiano), desató, hace tres décadas, euforia y una alegría festiva entre los colombianos y en todo aquel que escuchaba su propuesta musical.

Con Carlos Vives los clásicos del vallenato tuvieron una nueva voz. Y fue esa voz la que le dio aires frescos a la tradición. Sin embargo, las versiones de los temas de la serie distan mucho del sonido colombiano contemporáneo que Carlos Vives creó con La Provincia.

