Lorenzo Lamas: ¿Qué paso con la vida de ‘El Renegado’ que terminó con 500 dólares en su cartera?

Estados Unidos/Lorenzo Lamas, el actor recordado y querido en Panamá por la serie de los años 90, “El Renegado” pasó de la fama al olvido en lo que canta un gallo. ¿Qué está haciendo ahora mismo? ¿Por qué perdió su fortuna y terminó con 500 dólares en su cuenta bancaria?

“Era un policía de los mejores, sin embargo, testificó contra unos policías corruptos y estos al tratar de eliminarlo casi matan a la mujer que amaba. Acusado de homicidio recorre ahora los bajos fondos a la casa de proscritos. Es un cazador de recompensas, es un renegado”, así arrancaba la serie El Renegado y parece ser que parte de esa introducción se volvió realidad en la vida de Lamas, pues de ser un actor de los mejores, terminó golpeado por los escándalos y en bancarrota.

Actualmente Lorenzo Fernando Lamas tiene 65 años. Nació un 20 de enero de 1958 en Santa Mónica, California, Estados Unidos. Desde muy joven supo que lo suyo era la actuación y gracias a su físico y buen parecido pudo obtener un papel secundario en la exitosa película musical Grease.

En Grease, Lorenzo Lamas, interpretaba a Tom Chisun, un jugador de fútbol americano que intenta conquistar a Sandy, la protagonista de la película interpretada por la siempre querida Olivia Newton-John.

Fue la cara de múltiples campañas publicitarias y es súper recordado por el eslogan. “Lorenzo Lamas, el rey de las camas”.

Estuvo involucrado en múltiples películas de acción como Impacto Final (1992), Snake Eater (1992), entre otras.

Su éxito llegaría de la mano de la pantalla chica con el estreno de la serie El Renegado, donde daba vida al fugitivo Reno Raines. La serie se mantuvo al aire durante 5 temporadas y finalmente fue cancelada en 1997.

Luego de esta serie, vendría su debacle. Cinco divorcios escandalosos, maltratos, acosos y pedidos extraños a sus esposas saldrían a la luz. Nadie quería comprometerse con un actor con este historial negativo.

Estuvo casado con Victoria Hilbert, Michele Smith, Kathlee Kinmont, Shauna Sand y Shawna Craig.

Su cuarta esposa, la exmodelo Playboy Shauna Sand lo acusó de obligarla a grabar videos sexuales caseros, pero también se supo más tarde que la exmodelo le era infiel con su propio hijo mayor, A.J. Lamas.

En 2003 fue jurado en un concurso de belleza, mientras que en el 2010 actuaría en la serie de Nickelodeon Big Time Rush, haciendo el papel de Dr. Hollywood.

Llegaría hasta Argentina para participar en su versión de Bailando por un Sueño, pero la polémica también lo acompañaría, luego que la jurado Graciela Alfano dijo que ellos “tuvieron algo” 14 años atrás. Lamas se molestó y abandonó el programa.

Posterior a esta crisis se declaró en bancarrota, debido a sus múltiples deudas acumuladas por su costoso estilo de vida. Dijo que solo le quedaban 500 dólares en su cuenta bancaria.

Lorenzo Lamas antes esta nueva realidad decide reinventarse y desde el 2017 se convirtió en polito de helicópteros a tiempo completo.

En su biografía de Instagram, cuya cuesta es privada colgó: “Exestrella de cine, actual piloto”.

Durante unas de sus últimas entrevistas aseguró, “Cada día trabajo en mi carrera de aviación para no tener que pensar en trabajar como actor. No podés contar con que las cosas sucedan si no tenés el control para que ocurran. Yo tengo el control de las cosas que suceden en mi carrera de aviación. Y no lo tengo en mi carrera de actor. Me encanta actuar, pero hoy la aviación paga las facturas”.