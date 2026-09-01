Carmen Electra vuelve a desafiar la edad con atrevida sesión fotográfica

La actriz y modelo, de 54 años, volvió a captar la atención de sus seguidores con una atrevida sesión fotográfica realizada durante su estancia en Berlín.

Carmen Electra compartió este viernes en Instagram varias imágenes tomadas mientras disfrutaba del desayuno en el balcón de su alojamiento en la capital alemana, donde posó en topless y convirtió frutas del menú en parte de la composición.

La publicación, difundida ante sus aproximadamente 2,4 millones de seguidores, estuvo acompañada por un breve mensaje: “Desayuno en Berlín”, junto con emojis de una fresa y una banana. En las fotografías, Electra luce lencería en tonos turquesa y amarillo. En una de las imágenes lleva la prenda superior por debajo del pecho y utiliza dos rodajas de piña para cubrirse mientras posa frente a la cámara.

El escenario mantiene la temática del desayuno. Sobre la mesa aparecen plátanos, duraznos, fresas, uvas y otras frutas, además de tartas, donas y una botella de Coca-Cola. Carmen Electra aparece con el cabello rubio suelto, raya al centro y maquillaje ligero. Otra fotografía la muestra tomando una fresa del plato dispuesto frente a ella.

Las imágenes llegan después del regreso de Carmen Electra a Playboy para la edición de verano de 2026, casi tres décadas después de su primera aparición en la revista, registrada en 1996. La modelo también ha hablado recientemente sobre su manera de utilizar las redes sociales y la libertad que encuentra al experimentar con diferentes contenidos.

“A veces pruebo cosas diferentes en mi página de Instagram. No a todo el mundo le van a gustar, y puede que no consigas tantos ‘me gusta’. Pero te das la vuelta y, ¡zas!, ahí están mis fans”, explicó a Fox News Digital a comienzos de agosto.

Durante esa entrevista, Electra también abordó su visión sobre el envejecimiento y defendió la importancia de no permitir que la edad determine las decisiones personales. Su mensaje fue directo: “Estás viviendo tu propia vida. No estás viviendo tu vida para otras personas. Y, honestamente, si estás manifestando eso, eso es lo que va a ser para ti. Tienes que empezar a decirte a ti misma cada mañana: ‘Soy hermosa. Soy suficiente. Me veo genial. Soy guapa’. Sea lo que sea que quieras ser, puedes serlo”.

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La actriz relacionó esa filosofía con su acercamiento al budismo y con el concepto del “niño interior”, una idea que, según explicó, procura conservar como parte de su personalidad. Para Electra, mantener ese espíritu juvenil también influye en la forma en que afronta su carrera y sus proyectos profesionales.

Su nombre alcanzó proyección internacional gracias a Baywatch, donde interpretó a Lani McKenzie durante la octava temporada, emitida entre 1997 y 1998. Posteriormente amplió su trayectoria con participaciones en cine y televisión, incluida la popular saga Scary Movie.

En el terreno personal, Electra estuvo casada con el exjugador de la NBA Dennis Rodman a finales de 1998. La relación terminó meses después y ella solicitó el divorcio en abril de 1999. En 2003 contrajo matrimonio con el guitarrista Dave Navarro; ambos se separaron en 2006 y formalizaron su divorcio al año siguiente.

Actualmente, Carmen Electra asegura mantenerse activa profesionalmente y atribuye parte de su confianza a continuar trabajando. Su nueva sesión desde Berlín se suma a una etapa marcada por apariciones públicas, proyectos y su regreso a Playboy, mientras mantiene una presencia constante en redes sociales.

La publicación alemana refuerza además la imagen pública que la artista ha construido durante décadas, combinando nostalgia por sus trabajos más conocidos con una presencia digital renovada.