'Isla basura' | Comentarios ofensivos sobre Puerto Rico en mitin de Trump desata la furia de artistas latinos

En medio de la campaña electoral de Donald Trump, un acto en el Madison Square Garden de Nueva York ha desatado una fuerte polémica. Durante el evento, el comediante Tony Hinchcliffe, conocido por su apoyo al expresidente, lanzó comentarios despectivos hacia Puerto Rico y la comunidad latina, generando indignación entre figuras públicas y celebridades puertorriqueñas como Ricky Martin, Jennifer López, Bad Bunny, y Lin Manuel Miranda.

Hinchcliffe, quien abrió el evento, se dirigió a la audiencia con lo que calificó como “chistes”, aunque rápidamente fueron interpretados como insultos racistas y xenófobos. “A estos latinos también les encanta hacer bebés. Es lo que hacen, sabes. No hay forma de que salgan. No lo hacen, se meten dentro, tal como lo han hecho con nuestro país”, afirmó el comediante de 40 años.

Posteriormente, se refirió específicamente a Puerto Rico: “Están sucediendo muchas cosas. No sé si ustedes lo saben, pero en este momento hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico”. El comentario provocó aplausos entre algunos asistentes, pero en las redes sociales generó una ola de rechazo.

Artistas puertorriqueños no tardaron en expresar su descontento, entre ellos Ricky Martin, quien compartió en sus redes sociales un video de la vicepresidenta Kamala Harris criticando la respuesta de Trump tras el huracán María en 2017. “Esto es lo que piensan de nosotros. Vota por Kamala Harris”, escribió el artista en sus historias de Instagram, destacando la necesidad de apoyar a los líderes que defienden los intereses de Puerto Rico.

Jennifer López también se sumó a la indignación. La artista, conocida como la Diva del Bronx, publicó el mismo video de Harris en sus redes, acompañándolo de varias propuestas que la candidata demócrata ha planteado para mejorar la situación de la isla.

Bad Bunny, aunque se había mantenido al margen de la contienda presidencial hasta ahora, también compartió el video de Harris. Su representante aclaró que, si bien no era un “aval” directo a la candidata, el artista urbano apoyaba sus críticas hacia la falta de atención de Trump hacia Puerto Rico: “Benito se ha centrado siempre en Puerto Rico”, explicó el portavoz.

Por su parte, la periodista y presentadora María Celeste Arrarás calificó el acto como un despliegue de racismo. En un mensaje contundente, expresó: “Este tipejo se dedicó a insultar a Puerto Rico y a los hispanos durante un mitin político de Trump en el Madison Square Garden. Lo menos que dijo fue que había una isla de pura basura en el Caribe llamada Puerto Rico”. La profesional criticó el hecho de que los asistentes rieran ante esos comentarios, subrayando que era una clara muestra de racismo. “La audiencia maga estalló en risas. Puro racismo”, puntualizó.

Lin Manuel Miranda, conocido por su activismo en favor de Puerto Rico, también reaccionó con molestia. “Todos los teléfonos de los boricuas se prendieron a la misma vez”, comentó a People en Español. Miranda recordó los días posteriores al huracán María, señalando que la falta de acción de Trump fue tan ofensiva como los recientes comentarios: “Nos trató como basura con su falta de acción tras Irma y María. Y cuando lo criticaron, dijo que la culpa era de los boricuas porque querían que se lo hicieran todo, que eran vagos. El chiste, horrible, es un recuerdo a esos días”.

El cantante Marc Anthony, aunque no se refirió directamente al acto de Trump, también compartió un video en el que expresaba su apoyo a Kamala Harris, recordando cómo el expresidente respondió a la devastación en la isla lanzando toallas de papel a los damnificados y refiriéndose a Puerto Rico como “sucio” y “pobre”. “Trump lanzó toallas de papel y llamó a Puerto Rico ‘sucio’ y ‘pobre’. También me acuerdo de que lanzó su campaña llamando a los latinos criminales y violadores”, denunció el artista.

Kanny García, otra de las figuras destacadas, aprovechó su concierto en Nueva York para enviar un mensaje de advertencia: “Con los latinos no hay quien se meta porque mandamos en Estados Unidos”, dijo desde el escenario, reiterando el poder de la comunidad latina en el país y su importancia en las próximas elecciones.

En un video publicado en X, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y el candidato a vicepresidente Tim Walz criticaron la actuación del comediante y dijeron que esos comentarios ofensivos son un reflejo de "lo que piensan de ti".

"Eso es lo que piensan de cualquiera que gane menos dinero que ellos", dijo Ocasio-Cortez, quien es de ascendencia puertorriqueña, mientras que Walz ripostó diciendo "¿Quién es ese imbécil?".

Tras la controversia generada, la campaña de Donald Trump intentó distanciarse de los comentarios de Hinchcliffe. Danielle Álvarez, asesora principal de la campaña, declaró a NBC News que “esta broma no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña”. Sin embargo, la respuesta de Hinchcliffe en las redes sociales no mostró arrepentimiento. En un tuit, el comediante argumentó que sus comentarios formaban parte de una rutina humorística: “Esta gente no tiene sentido del humor… Me reí de todo el mundo… miren toda la actuación”, escribió, sin disculparse por sus palabras.

A pesar de las explicaciones, el malestar continuó creciendo. Miembros del Partido Republicano, como el senador Rick Scott y la congresista María Elvira Salazar, también rechazaron los comentarios de Hinchcliffe, dejando claro que no apoyaban tales posturas. Mientras tanto, la comunidad puertorriqueña y los artistas latinos siguen levantando la voz, recordando que, más allá de las palabras, el respeto y la dignidad no son materia de “chistes”.

Puerto Rico es un territorio insular estadounidense en el Caribe. Si bien sus habitantes no pueden votar en las elecciones presidenciales estadounidenses, hay una gran diáspora en todo el país que sí puede hacerlo.