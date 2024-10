Shakira escogió las nueve canciones más importantes de su carrera: ¿cuáles son?

Con más de tres décadas de trayectoria, ha demostrado ser una figura clave en la música a nivel mundial, traspasando fronteras y transformando su carrera a lo largo del tiempo. A través de una reciente entrevista, la cantante abrió su corazón y reveló los secretos detrás de algunas de las canciones más importantes de su vida como artista, aquellas que han marcado a millones de seguidores.i

Entre los temas que Shakira seleccionó como los más representativos, destacan nueve en particular que encapsulan distintos momentos y emociones que ha vivido. A continuación, desglosamos estos temas y lo que ella compartió sobre cada uno.

“Suerte (Whenever, Wherever)”

Este éxito de 2001 marcó el inicio de la conquista de Shakira en el mercado angloparlante. “Fue una declaración de amor, una canción dedicada a la persona con la que estaba en ese momento”, explicó. Esta canción no solo la catapultó a la fama en Estados Unidos, sino que también consolidó su posición como una artista internacional.

“La tortura”

Uno de los primeros ejemplos de colaboraciones internacionales en la música latina, esta canción, junto a Alejandro Sanz, fue un hito. “Nos dejó una hermandad que perdura hasta el día de hoy”, reveló Shakira, destacando no solo la conexión musical, sino también la amistad que surgió de esta colaboración.

“Estoy aquí”

Esta balada, parte de su álbum “Pies descalzos”, es una de las canciones más icónicas de sus primeros años de carrera. Aunque no profundizó mucho en esta canción en la entrevista, es claro que representa una de las primeras declaraciones artísticas de la joven Shakira.

“Hips Don’t Lie”

Considerada una de sus canciones más populares a nivel global, Shakira explicó que esta canción refleja su proceso creativo a través del baile. “Si mis caderas no se mueven, no funciona”, comentó, refiriéndose a cómo su cuerpo es el principal juez de si una canción será un éxito o no.

“Inevitable”

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando Shakira habló sobre la inspiración detrás de esta canción. “Fue una noche estrellada en el Tayrona… en menos de 15 minutos teníamos todo”, recordó con nostalgia, haciendo alusión a la rapidez con la que la música y la letra surgieron.

“Ciega, sordomuda”

Parte de su álbum “¿Dónde están los ladrones?”, esta canción refleja la energía y el sonido único que Shakira ha perfeccionado a lo largo de los años. Aunque en la entrevista no dio muchos detalles, es evidente que esta canción sigue siendo una favorita de los fanáticos.

“Loca (She Wolf)”

Sobre “Loba”, Shakira explicó que la composición fue “un proceso muy espontáneo del inconsciente”. Para ella, esta canción representa el arquetipo de la mujer salvaje, una figura con la que se siente profundamente conectada.

“Chantaje”

Esta colaboración con Maluma es otro ejemplo de su capacidad para evolucionar y adaptarse a las tendencias musicales actuales sin perder su esencia. Aunque no ofreció detalles en la entrevista, es claro que esta canción le permitió conectar con una nueva generación de fanáticos.

“BZRP Music Sessions Vol. 53”

El tema más reciente en su lista, Shakira confesó que esta colaboración con Bizarrap fue un proceso liberador. “Fue un exorcismo”, dijo, señalando cómo la canción no solo la ayudó a sanar, sino que también se convirtió en un himno para muchas mujeres que atraviesan situaciones similares. La canción es un claro ejemplo de cómo Shakira continúa reinventándose y conectando con su audiencia a lo largo de los años.

Te puede interesar: ¡Cuidado Piqué! Shakira asegura que aún tiene canciones por escribir sobre su separación

Te puede interesar: Fans de Shakira explotan en redes por cambio de fecha de sus conciertos: 'Solo te importa el dinero'

El secreto de éxito de Shakira

Más allá de sus palabras sobre las canciones en sí, también compartió cómo sabe cuándo una canción será un éxito: “El compositor siempre debe asegurarse de que una melodía no se vuelva cansona. Si no te cansas de cantarla, sabes que tiene potencial”. Para ella, la clave está en sentir la música, en dejar que su cuerpo dicte si la canción está lista para el público o no.

Con cada nuevo álbum o sencillo, sigue demostrando por qué es una de las artistas más influyentes y admiradas del mundo. Su capacidad para conectar con diferentes audiencias, su autenticidad y su dedicación inquebrantable a su arte son solo algunos de los elementos que han hecho de su carrera una historia de éxito que sigue escribiéndose día a día.