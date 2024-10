¡Cuidado Piqué! Shakira asegura que aún tiene canciones por escribir sobre su separación

Cuando críamos que "Te Felicito", "Monotonía", "Mussic Session", "TQG", y "Puntería" serían suficientes para sacar todo el dolor que le causó la traición del exfutbolista del FC Barcelona, la barranquillera reveló que en su proceso de sanación aún no ha terminado. En una entrevista para la revista GQ, la cantante reveló que tiene más que decir sobre su ruptura y que su próximo álbum no será el último en tocar estos temas.

“Es mentira que con ‘Última’ iba a cerrar este capítulo”, confesó Shakira, refiriéndose a uno de los sencillos de su más reciente álbum. Aunque en un principio aseguró que esta canción pondría fin a las menciones de su separación, ahora admite que el proceso de sanación es más largo de lo que esperaba. “Siempre hay más que escarbar”, aseguró. La cantante compartió que escribir sobre sus sentimientos ha sido esencial para poder procesar el dolor que vivió tras su ruptura con el exfutbolista.

“Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacerlo hasta que me puse a escribir música”, explicó. Temas como Te felicito y Monotonía fueron algunas de las primeras piezas con las que comenzó a canalizar sus emociones, pero no fue hasta su colaboración con Bizarrap que sintió un verdadero alivio. “Cuando escribí la Sesión 53, fue cuando empecé a sentirme liviana. Le dije a Biza: ‘Siento que estoy flotando ahora mismo, como si hubiese sacado un demonio’”, relató.

Además de hablar sobre su proceso creativo y emocional, Shakira también compartió una reflexión sobre el valor de la amistad tras su separación. Para ella, el desamor le ha permitido descubrir el poder de los lazos con las personas cercanas. “Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor”, afirmó. “Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos. Nunca me sentí tan amada, tan querida, como por ellos”.

Sin embargo, la intérprete también mencionó que no todos estuvieron a su lado en los momentos más difíciles: “Ha habido gente que me traicionó, que me dio la espalda, que me reventó por dentro. Gente que, en el momento en que más la necesitaba, no estuvo. Pero por cada uno que no estuvo, había cinco más que sí estaban”.

Aunque promete más canciones sobre su experiencia personal, también adelantó que su visión del amor y de las relaciones ha cambiado. En su nuevo álbum, tocará temas desde perspectivas más diversas. “En canciones como Soltera, por ejemplo, expongo más mi amistad con otras mujeres”, indicó, sugiriendo que su próximo trabajo estará impregnado de nuevas narrativas, pero con un toque más maduro y reflexivo.

El futuro musical de Shakira promete seguir ofreciendo letras sinceras y profundas, pero también mostrar una versión más empoderada de la artista, que continúa explorando sus emociones sin miedo a compartirlas con el mundo.

Mientras tanto, sus fans pueden esperar más música que seguirá revelando las heridas abiertas, los desahogos y las transformaciones que ha vivido tras su separación: “Después de todo, un artista debe hacer arte con lo que lo rodea, un artista verdadero debe reflejar en su obra lo que siente, es la manera en la que se canaliza. El que no entienda esto es porque NO ES UN ARTISTA”, fue uno de los comentarios de sus seguidores con más likes en las redes sociales.