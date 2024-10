Gerard Piqué se desahoga y habla por primera vez de su ruptura con Shakira

Desde que la pareja anunciara su separación en junio de 2022, el catalán había mantenido un bajo perfil en cuanto a la relación, centrando su atención en proyectos personales como la Kings League. Sin embargo, en una reciente entrevista para Café CNN, Piqué abordó indirectamente algunos de los rumores y versiones que han salido a la luz desde entonces.

La ruptura de la icónica pareja se convirtió en un espectáculo mediático, especialmente tras la revelación de la relación de Piqué con Clara Chía. Por su parte, Shakira canalizó el dolor de la separación en una serie de éxitos musicales que no solo impulsaron su carrera, sino que captaron el apoyo de sus seguidores, quienes fueron rápidos en señalar al exdeportista como el principal villano de la historia. Mientras tanto, él enfrentó un creciente rechazo por parte del público, particularmente entre los fans de la artista.

En la entrevista, fue cuestionado sobre si sentía que el alboroto mediático había disminuido. A pesar de no mencionar directamente a Shakira, sus respuestas apuntaron claramente a los acontecimientos que lo han rodeado desde su separación: “Al final, la verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Desmiento de entrada todo lo que ha salido a la luz y lo dicho por la propia compositora barranquillera en canciones y en entrevistas”, afirmó el exjugador, dejando en claro su desacuerdo con las narrativas que se han difundido en los medios y en las canciones de su ex.

Aunque evitó entrar en detalles sobre su relación con la cantante, sí reflexionó sobre la importancia de rodearse de sus seres queridos en momentos difíciles. “Lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad”, declaró.

Además, mostró una comprensión madura sobre la percepción pública: “Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión”.

Lejos de los escándalos, el exjugador del Barcelona destacó que ha encontrado paz y felicidad en esta nueva etapa de su vida. “Me siento un privilegiado. La vida que he tenido y jugar en el club de mi vida, que es el Barsa, durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio”, reflexionó, poniendo énfasis en lo que realmente le importa en este momento: su familia y amigos cercanos.

Al finalizar la entrevista, dejó claro que está enfocado en disfrutar de la vida y no desea verse involucrado en más controversias: “Hay que disfrutar de la vida que al final esto dura dos días”, concluyó el ahora empresario y streamer, demostrando una actitud más serena y centrada en su bienestar personal.