Wendy Guevara se molestó porque no la dejaron ir a la fiesta de Shakira por esta razón

La influencer, reconocida por su arrollador triunfo en La Casa de los Famosos México, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores tras compartir un episodio que le dejó un sabor amargo: fue invitada a una fiesta exclusiva organizada por la icónica cantante Shakira, pero no pudo asistir debido a compromisos laborales con la producción del reality.

En una transmisión en vivo con sus seguidores, Wendy confesó que fue contactada por el equipo de Shakira para asistir al evento de lanzamiento del nuevo sencillo de la cantante, “Soltera”. Entre los invitados se encontraban figuras destacadas como Belinda, Danna Paola y Kenia Os, quienes sí tuvieron la oportunidad de disfrutar del exclusivo evento en Miami.

Sin embargo, la emoción de Wendy por recibir una invitación de Shakira rápidamente se transformó en frustración cuando solicitó permiso a la producción de La Casa de los Famosos para ausentarse y asistir a la fiesta.

Su solicitud fue rechazada debido a que, en esa fecha, debía participar en la grabación especial del programa donde se entregarían los premios a los concursantes. “Me hablaron de lo de Shakira… ese día estaba el especial de grabación de LCDLF donde dan los premios. Pedimos permiso y no me dejaron ir”, explicó Wendy.

La influencer expresó su descontento al recordar que, de haber sido posible, podría haber volado a Miami la mañana siguiente para no perderse el evento. Sin embargo, los tiempos no le jugaron a favor. “Me pude haber ido en la mañana a lo de Shakira en Miami, por eso me enojo”, añadió con evidente molestia.

A pesar de no haber podido asistir a la tan esperada fiesta, Wendy Guevara sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes de México. Desde su participación en el reality show, su popularidad no ha dejado de crecer, y ha aprovechado su éxito para abrirse nuevas puertas en el mundo de la televisión y como embajadora de marcas reconocidas.

Este incidente, aunque desafortunado, no ha mermado el entusiasmo de la creadora de contenido por seguir construyendo una carrera sólida y diversa. Su autenticidad y cercanía con el público continúan siendo su mayor fortaleza, lo que asegura que, más allá de las oportunidades que se le escapen, su presencia en la industria del entretenimiento seguirá en ascenso.