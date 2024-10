¡Carísimo! Esto cuesta el lujoso bolso que Shakira le regaló a Lele Pons

La mundialmente reconocida cantante colombiana, ha vuelto a acaparar la atención, pero esta vez no solo por su música, sino por el lujoso obsequio que le dio a su amiga, la influencer Lele Pons, durante una fiesta privada celebrada en Miami. La amistad entre ambas figuras públicas se ha fortalecido desde que Shakira se trasladó a la ciudad tras su mediática separación de Gerard Piqué, y este gesto fue una muestra más del estrecho vínculo que han formado.

El evento, que celebró tanto la amistad como la nueva etapa en la vida de Shakira, fue una fiesta de solteras organizada por Lele Pons, quien, además de ser la anfitriona, ayudó a coordinar cada detalle del encuentro. En agradecimiento, Shakira sorprendió a la venezolana con un exclusivo bolso de la prestigiosa marca italiana Dolce & Gabbana, valorado en 1.925 dólares.

El regalo no solo llamó la atención por su precio, sino por lo que representa dentro de la relación entre ambas. Lele Pons ha sido un pilar de apoyo para Shakira durante este periodo de cambios y transiciones, y su colaboración no se ha limitado solo al plano personal. La creadora de contenido jugó un papel crucial en la creación del universo digital que acompaña el más reciente sencillo de la barranquillera, Soltera, ayudando a Shakira a conectar con una nueva generación de seguidores a través de las redes sociales.

Durante la celebración, Shakira no escatimó en palabras de gratitud hacia su amiga: “Te traje un regalito… Yo solo quiero decir algo, si no fuese por Lele, nada de esto hubiera ocurrido, hacer este video (…) De verdad, podría haber sido otra cosa, tú lo has hecho una experiencia increíble para mí”, expresó la cantante, evidenciando la profunda influencia que la creadora de contenido ha tenido en su reciente trabajo.

Además del bolso, la intérprete de Las caderas no mienten también obsequió a su círculo cercano de amigas con collares dorados personalizados, cada uno adornado con un dije en forma de loba, haciendo alusión a uno de los temas más representativos de su nuevo tour mundial, Las mujeres ya no lloran.

Lele Pons, quien ya es conocida por su impacto en las plataformas digitales, no solo ha sido una figura influyente en la música, sino también en el mundo del entretenimiento. Su canal de YouTube, que cuenta con más de 17 millones de suscriptores, y su podcast Best Kept Secrets with Lele Pons, son solo algunos de los proyectos que la han consolidado como una de las personalidades latinas más influyentes en el ámbito digital. Su boda con el cantante urbano Guaynaa en 2023 también fue otro hito importante en su vida personal, aunque ella no forma parte del club de las solteras, como sus amigas.

El revuelo mediático no se hizo esperar, y las redes sociales se llenaron de comentarios y memes que celebraban el lujoso detalle de Shakira hacia Lele. “¡Necesito unas amigas así!”, “Lele está viviendo el sueño de todas nosotras”, y “Dicen que Lele todavía lleva ese bolso puesto”, fueron algunas de las reacciones que inundaron las plataformas.