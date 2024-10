Una mujer desaparece después de caer de un crucero con temática de Taylor Swift; aún no ha sido localizada

Una mujer de aproximadamente 66 años se encuentra desaparecida después de caerse de un crucero, mientras navegaba por las Bahamas. De acuerdo con medios norteamericanos, el incidente se registró la noche del martes 22 de octubre a bordo de un viaje temático no oficial inspirado en la cantante Taylor Swift, conocido como "In My Cruise Era", según la cadena NBC. El barco había zarpado de Miami el pasado lunes.

Te puede interesar: 🔗Muere Michael Newman, ícono de 'Baywatch, a los 68 años por complicaciones cardíacas

Te puede interesar: 🔗Avión atropelló a un trabajador en plena pista de aterrizaje: sobrevivió, pero perdió una pierna

En cuanto se dio la voz de alerta, los tripulantes del Allure of the Seas realizaron su propia búsqueda, mientras llegaba la ayuda de la Guardia Costera y de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas y que el hecho se dio pasada las 9:00 de la noche, las operaciones de búsqueda y rescate de la mujer han sido complicadas. La Guardia Costera de los Estados Unidos también se unió a la búsqueda, desplegando un avión HC-144 y un helicóptero MH-65 Dolphin.

Un pasajero entrevistado por la revista People señaló que los rumores del incidente comenzaron a circular el martes por la noche cuando vieron un "bote salvavidas" rodeando el crucero, que estaba detenido. La situación ha generado gran preocupación tanto en los pasajeros del crucero como en la comunidad de fanáticos de Taylor Swift.

Un portavoz de Royal Caribbean, empresa dueña del Allure of the Seas dijo que se encontraban trabajando con las autoridades locales para recuperar a la mujer. “Nuestra tripulación inició de inmediato una operación de búsqueda y rescate y está trabajando con las autoridades locales”, indicó. “También estamos brindando apoyo y asistencia a la familia del huésped durante este momento difícil. Para respetar la privacidad de la familia de nuestro huésped, no tenemos detalles adicionales para compartir”.

Aunque las investigaciones actualmente están en marcha, algunos medios reportan que el hecho no fue un accidente y que la mujer habría tomado la decisión de lanzarse al agua. Hasta el momento, no se han encontrado rastros del cuerpo.

El crucero salió de Miami para un viaje de cuatro noches hacia las Bahamas. A bordo se encontraban aproximadamente 400 fans de Taylor Swift participando en eventos temáticos como "Taylor Trivia", noches de karaoke y fiestas de baile.

Pese a que estos casos se consideran hechos aislados, en años recientes se han reportado otros incidentes similares donde personas han fallecido tras caer al mar. En septiembre de 2023, Sigmund Ropich, de 19 años, cayó por la borda del Wonder of the Seas mientras navegaba en el Caribe. La Guardia Fronteriza de Cuba lideró la búsqueda. En agosto pasado, un pasajero cayó al mar Adriático desde el Explorer of the Seas cerca de la isla croata de Vis, lo que llevó a despliegues de botes de rescate en condiciones meteorológicas adversas.

Estos incidentes subrayan los desafíos de seguridad que enfrentan las compañías de cruceros y la importancia de los protocolos de respuesta rápida en situaciones de emergencia en alta mar.

*Con información de www.people.com y www.diariolasamericas.com*