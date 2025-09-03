Chloe Malle sucede a Anna Wintour al frente de Vogue en EEUU

Malle, que llegó a Vogue en 2011, ocupaba el puesto de directora editorial del sitio web de Vogue desde 2023 y copresentaba su pódcast desde 2022.

Nueva York, Estados Unidos/"Imprimir mi propio sello" en la edición estadounidense de Vogue será la clave del éxito, dijo la franco-estadounidense Chloe Malle este martes, al suceder como directora a la reina de la moda Anna Wintour, quien estuvo al frente de la revista durante 37 años.

"Malle será responsable de la dirección creativa y editorial (...) y se une al equipo de dirección compuesto por diez responsables de contenido editorial a escala mundial bajo la autoridad de Anna Wintour", señaló un comunicado del propietario de la revista, el grupo estadounidense Condé Nast.

El primer número bajo la dirección de la neoyorquina, de 39 años, debería publicarse en 2026, según The New York Times, al que concedió una entrevista difundida en línea este martes.

La nueva directora editorial, que desea "un cambio notable", insinuó que la revista mensual debería publicarse con menos frecuencia, con temas o momentos culturales específicos y en papel de alta calidad, para que pueda coleccionarse.

Malle, que llegó a Vogue en 2011, ocupaba el puesto de directora editorial del sitio web de Vogue desde 2023 y copresentaba su pódcast desde 2022.

"Bajo su dirección, el tráfico directo a Vogue.com se ha duplicado y el sitio web ha registrado un crecimiento de dos dígitos en todos los indicadores clave (...), especialmente en torno a eventos destacados como la Met Gala y Vogue World", indicó Condé Nast en el comunicado.

"Estoy deseando involucrarme aún más en las áreas de edición, video y eventos, fomentando la pluralidad multiplataforma que nuestro público busca y exige", aseguró en el comunicado Malle, hija del cineasta francés Louis Malle y de la actriz estadounidense Candice Bergen.

"Más que la hija de..."

Cuando The New York Times le preguntó por su origen familiar, en un momento en el que Estados Unidos cuestiona la trayectoria de los "hijos de" (denominados "nepo babies"), ella se declaró "orgullosa de serlo".

"No hay duda de que me he beneficiado al 100% del privilegio en el que crecí", afirmó esta madre de dos hijos, conocida sobre todo por cubrir bodas de famosos (recientemente la del multimillonario Jeff Bezos con Lauren Sánchez en Venecia).

"Sin embargo, diría que eso siempre me ha empujado a trabajar mucho más duro (...) para demostrar que era más que la hija de Candice Bergen o alguien que creció en Beverly Hills", añadió.

El anuncio en junio de la partida de Anna Wintour, de 75 años, hizo mucho ruido.

Británica de nacimiento y una celebridad emblemática que inspiró al personaje principal de la película "El diablo viste a la moda" (2006), Wintour dirigía la redacción de Vogue U.S. desde hacía 37 años.

Ahora Wintour sigue al frente de la revista y de otras marcas de Condé Nast, como WIRED, Vanity Fair, GQ, Glamour, Tatler y Teen Vogue, a escala internacional.

Además, tendrá a Malle como compañera de oficina. "Chloe ha demostrado en numerosas ocasiones que es capaz de encontrar el equilibrio entre la larga y singular historia de la Vogue estadounidense y su futuro en la vanguardia de la innovación", asegura en el comunicado del grupo.

