Dron impacta el rostro de la cantante Susana Alvarado en pleno concierto

La cantante Susana Alvarado, una de las voces más queridas de la agrupación de cumbia Corazón Serrano, vivió un momento de gran tensión y sorpresa durante un concierto en la ciudad de Chiclayo, Perú.

Lo que prometía ser una noche llena de música y celebración se vio interrumpido cuando un dron, que sobrevolaba el escenario para capturar imágenes del evento, se desvió de su trayectoria e impactó directamente en el rostro de la artista. El incidente no solo causó revuelo entre los asistentes, sino que también desató una ola de preocupación en las redes sociales.

El desafortunado evento ocurrió mientras Alvarado interpretaba uno de los éxitos de la banda, en el clímax de su actuación. De pronto, el aparato aéreo no tripulado se acercó peligrosamente y terminó por golpear a la cantante. El momento de confusión fue inmediato, y varias de sus compañeras de banda corrieron a socorrerla, demostrando la sólida camaradería que las une.

La escena que se hizo viral fue captada en video por un usuario identificado en TikTok como @celm0994, generando una reacción masiva en internet. En las imágenes se podía ver con claridad cómo las hélices del dron se enredaban en el cabello de la cantante, una situación que, por un breve momento, hizo temer lo peor. La rápida acción de sus compañeras y la propia serenidad de Susana fueron claves para que el susto no pasara a mayores. Pese al golpe, la artista no sufrió lesiones y, demostrando su profesionalismo, retomó su presentación.

Susana Alvarado ha cimentado su carrera en la cumbia peruana desde que se unió a Corazón Serrano en 2015. Nacida en Piura, su talento la ha convertido en una figura indispensable de la agrupación, interpretando éxitos como "Se supone" y "Mix Zúñiga". La banda, fundada por los hermanos Guerrero Neyra en 1993, es un pilar de la cumbia en Perú, conocida por su estilo distintivo y su capacidad de conectar con el público a través de sus letras emotivas.

El dron, en este caso un cuadricóptero, es un aparato que ha revolucionado la industria del entretenimiento y la producción audiovisual. Estos vehículos aéreos no tripulados, controlados de forma remota, son utilizados para captar tomas aéreas impresionantes que, hasta hace poco, requerían equipos mucho más costosos y complejos. Su capacidad para volar a baja altura y en espacios reducidos los hace ideales para eventos masivos como conciertos, donde pueden ofrecer perspectivas únicas del público y el escenario. Sin embargo, este incidente sirve como un recordatorio de los riesgos que conllevan si no se manejan con la debida pericia, ya que una pérdida de control puede tener consecuencias graves.

La reacción de Susana Alvarado fue ejemplar. Con una actitud serena, se dirigió a sus seguidores y los tranquilizó con una frase simple pero profunda: "Ay, Dios mío. Son cosas que pasan en vivo". Este comentario no solo le valió una ovación del público, sino que también demostró la resiliencia y el temple que la caracterizan. Aunque el show continuó, el incidente encendió un debate en las redes sociales sobre la seguridad en los conciertos y la necesidad de una mayor regulación en el uso de drones en eventos públicos. Sin duda, esta experiencia será un punto de inflexión para la industria del espectáculo en lo que respecta a la seguridad aérea.

