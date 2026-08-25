Eclipse lunar: la Luna se teñirá de rojo este jueves y será visible desde Panamá

La actividad comenzará a las 8:30 p.m. y permitirá a los visitantes observar el eclipse mediante los telescopios disponibles en el observatorio, además de conocer más sobre este fenómeno astronómico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los amantes de la astronomía tendrán este jueves 27 de agosto una cita con el cielo. Un eclipse parcial de Luna podrá observarse desde Panamá, cuando la sombra de la Tierra cubra hasta aproximadamente el 93% del disco lunar, dando lugar al característico tono rojizo que suele acompañar estos fenómenos.

Para disfrutar del evento, el Centro Regional de Coclé de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el AstroClub Stella Nova y la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales (Dinace) realizarán una jornada de puertas abiertas en el Observatorio Astronómico de Panamá, con entrada gratuita.

La actividad comenzará a las 8:30 p.m. y permitirá a los visitantes observar el eclipse mediante los telescopios disponibles en el observatorio, además de conocer más sobre este fenómeno astronómico.

Estas son las horas del eclipse en Panamá

De acuerdo con la información de Dinace, el fenómeno comenzará a las 8:23 p.m., cuando se inicie la fase penumbral. En este momento, la Luna comenzará a perder ligeramente su brillo, aunque el cambio será difícil de distinguir a simple vista.

A las 9:33 p.m. comenzará la fase parcial, cuando la sombra más oscura de la Tierra, conocida como umbra, empezará a cubrir la superficie lunar.

El momento de mayor interés llegará entre las 11:00 p.m. y la medianoche, cuando más del 93% de la Luna estará cubierta por la sombra terrestre y el satélite adquirirá una tonalidad rojiza oscura.

La fase parcial finalizará a las 12:51 a.m., mientras que el evento astronómico concluirá completamente a las 2:01 a.m. del viernes 28 de agosto.

¿Cómo observarlo?

A diferencia de un eclipse solar, no se necesitan filtros ni protección especial para observar un eclipse lunar. La Luna puede contemplarse directamente y de forma segura.

Aunque el fenómeno será visible a simple vista, el uso de binoculares o telescopios permitirá apreciar con mayor detalle el avance de la sombra terrestre sobre los cráteres y diferentes zonas de la superficie lunar.

Los especialistas recomiendan buscar un sitio con una vista despejada hacia el sureste, especialmente durante las primeras horas de la noche. La visibilidad dependerá, además, de las condiciones meteorológicas: si las nubes cubren la Luna, el fenómeno no podrá observarse desde ese punto.

Una noche para aprender sobre el universo

La jornada organizada en el Observatorio Astronómico de Panamá busca acercar la astronomía al público y ofrecer una experiencia educativa y familiar.

La actividad será de entrada gratuita y está abierta a quienes deseen acudir con familiares y amigos para observar el eclipse y conocer más sobre las maravillas del universo.

Fecha: jueves 27 de agosto

Hora de apertura: 8:30 p.m.

Lugar: Observatorio Astronómico de Panamá

Entrada: gratuita

Dirección para observar: hacia el sureste

El cielo panameño tendrá así una noche especial, con una Luna parcialmente cubierta por la sombra de nuestro planeta y un espectáculo que podrá disfrutarse sin necesidad de equipos especializados.