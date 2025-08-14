NASA capta una roca en Marte con forma de casco medieval

El Rover Perseverance ha detectado una roca con una apariencia inusual: recuerda a un casco antiguo, pero su peculiaridad está en su composición.

En el siempre enigmático paisaje marciano, una nueva imagen ha despertado el interés de científicos y aficionados al espacio. El pasado 5 de agosto de 2025, el rover Perseverance capturó una fotografía que parece sacada de un museo medieval: una roca puntiaguda, con textura nodular, que recuerda a un casco antiguo desgastado por el tiempo.

La imagen obtenida por Mastcam-Z muestra una estructura única, apodada “Horneflya”. Lo más llamativo no es solo su forma, sino su composición: casi toda la roca está formada por pequeñas esferas. Según David Agle, portavoz del equipo de Perseverance, estas diminutas bolas pudieron originarse por procesos como la meteorización, la precipitación de minerales o la actividad volcánica. Este tipo de formaciones son valiosas para entender cómo el viento, el agua o fenómenos internos moldearon la superficie marciana a lo largo de miles de millones de años.

¿Qué es Perseverance?

Perseverance es un vehículo explorador de la NASA que aterrizó en Marte el 18 de febrero de 2021. Su misión principal es estudiar la geología del planeta rojo, buscar señales de vida microbiana antigua y recolectar muestras de rocas y polvo para un eventual regreso a la Tierra. Equipado con instrumentos avanzados como Mastcam-Z, un sistema de cámaras de alta resolución, el rover puede capturar imágenes tridimensionales y analizar con detalle la composición de las formaciones marcianas.

Actualmente, Perseverance recorre el borde norte del cráter Jezero, un antiguo delta fluvial, tomando imágenes detalladas y recolectando muestras que podrían contener pistas sobre la presencia de vida en épocas remotas.

¿Qué sabemos del planeta Marte?

Marte es el cuarto planeta del sistema solar y es conocido por su característico color rojizo, producto del óxido de hierro en su superficie. Su clima es frío y seco, pero en el pasado tuvo agua líquida en abundancia, lo que lo convierte en un candidato clave para la búsqueda de vida antigua. Montañas gigantes, valles profundos y cráteres formados por impactos de meteoritos revelan una historia geológica tan compleja como fascinante.