Captan un 'Ojo de Saurón' cósmico expulsando partículas fantasmales hacia la Tierra

Un equipo internacional de astrónomos logra capturar la imagen más nítida hasta la fecha de un fenómeno celestial similar al "Ojo de Saurón", que lanza al espacio partículas casi invisibles.

La revista Astronomy & Astrophysics Letters ha publicado una fotografía sin precedentes del blázar PKS 1424+240, un núcleo activo galáctico impulsado por un agujero negro supermasivo. Debido a que sus chorros de partículas apuntan directamente hacia nosotros, su apariencia recuerda al mítico "Ojo de Saurón". El trabajo es fruto de 15 años de observaciones utilizando el radiotelescopio Very Long Baseline Array.

Yuri Kovalev, investigador del Instituto Max Planck de Radioastronomía y autor del estudio, describe la imagen como "absolutamente impresionante". En ella se observa un campo magnético toroidal casi perfecto acompañado de un chorro relativista orientado directamente hacia la Tierra, lo que multiplica su brillo hasta 30 veces más de lo habitual.

Neutrinos: partículas fantasma provenientes del cosmos

Este fenómeno no solo destaca en rayos gamma, sino que también emite neutrinos de alta energía, esas elusivas "partículas fantasma" que atraviesan la materia sin apenas interacción. Su detección fue posible gracias al Observatorio de Neutrinos IceCube, instalado bajo hielo antártico. El hallazgo confirma que los núcleos galácticos activos no solo aceleran electrones, sino también protones, que al colisionar generan estas partículas.

¿Por qué es relevante este descubrimiento?

Ver el núcleo de un fenómeno con tanta claridad abre una ventana única hacia la comprensión de la física extrema que gobierna estos gigantes cósmicos. Esta capacidad de observar detalles tan precisos del corazón relativista de un chorro galáctico ofrece posibilidades inéditas para avanzar en astrofísica.