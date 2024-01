Actor Alec Musser de 'Son como niños' fallece repentinamente en su casa

El actor y modelo Alec Musser, recordado por su participación en la película "Son como niños" junto a Salma Hayek, Adam Sandler y Kevin James falleció repentinamente a los 50 años, anunció su prometida Paige Press en su cuenta de Instagram. Aunque aún no se han confirmado las causas oficiales que provocaron su deceso, se sabe que el actor murió de manera repentina cuando se encontraba en su casa ubicada en Del Mar, California.

Page se despidió del actor con un emotivo y doloroso mensaje: "Descansa en Paz, amor de mi vida"... "Nunca dejaré de amarte, mi corazón está roto. Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices. Fuiste el mejor prometido que pude pedir".

Nacido en abril de 1973 en la ciudad de Nueva York, Alec Musser siempre estuvo atraído al mundo de la actuación, pero no fue hasta 2005 que logra reconocimiento tras ganar el reality I Wanna Be a Soap Star, lo que le dio la oportunidad de desempeñar un papel en la telenovela americana "All My Children", apareciendo en un total de 43 episodios durante tres temporadas de 2005 al 2007. Posteriormente en 2010 consigue un papel en la exitosa comedia "Son como niños" junto a Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock y Salma Hayek.

En la película, Musser interpretó a un joven salvavidas que protagoniza momentos divertidos al intentar conquistar a las protagonistas. Su capacidad para combinar humor y carisma quedó plasmada en la pantalla, especialmente en escenas donde presumía su musculatura, aunque en un giro cómico, su tono de voz arruinaba el momento, provocando risas entre el público.

Tras conocer el lamentable deceso de su compañero, el actor Adam Sandler le dedicó unas sensibles palabras en su cuenta de Instagram destacando en la extraordinaria persona que era Alec Musser: "Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un buen hombre tan maravilloso y divertido. Pienso en él y su familia y envío todo mi cariño. Un verdadero amor de persona".

Otros programas de televisión y películas que protagonizó incluyen Grown Ups, Rita Rocks, Desperate Housewives y Road to the Altar. Musser también fue modelo de fitness y culturismo y apareció en la portada de varias revistas como Men's Health, Men's Workout, Ejercicio Health y protagonizó varias campañas publicitarias de la marca Abercrombie & Fitch.

*Con información de www.mundiario.com*