Emilia Clarke tenía miedo a ser despedida de Juego de Tronos

Emilia Clarke, quien le dio vida al papel de Daenerys Targaryen en la aclamada serie Game of Thrones, dijo con detalle cuál fue su miedo más grande durante el rodaje y la producción de la historia.

Game Of Thrones

La mujer habló sin tapujos de lo que tuvo que vivir a causa de los aneurismas cerebrales que le diagnosticaron mientras se llevaban a cabo las filmaciones de la serie de Max.

Emilia tenía miedo de ser despedida debido a que su salud podía de algún modo comprometer a su trabajo, por lo que durante mucho tiempo sufrió el pánico de que cambiaran de protagonista a su personaje.

"Cuando tienes una lesión cerebral, debido a que altera tu sentido de ti mismo a un nivel tan dramático, todas las inseguridades que tienes al ingresar al lugar de trabajo se cuadriplican de la noche a la mañana. El primer miedo Todos teníamos esa pregunta: 'Dios mío, ¿me van a despedir? ¿Me van a despedir porque creen que no soy capaz de completar el trabajo?" , dijo la actriz en una entrevista de Big Issue publicada el 10 de junio.

A sus 37 años confesó que su primer aneurisma le generó un derrame cerebral y una hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, tras la recuperación pronta se dijo a sí misma: "Bueno, si voy a morir, será mejor que muera en la televisión en vivo".

La actriz se mantuvo de pie, aunque tenía emergencias médicas durante las grabaciones, sin embargo, esto le generaba estrés: "Tener una enfermedad crónica que disminuye tu confianza en aquello que sientes que es tu razón para vivir es muy debilitante y solitario. Una de las cosas más importantes que sentí con una lesión cerebral fue estar profundamente sola. Eso es lo que estamos tratando de superar", puntualizó.

Tras superar las enfermedades, Emilia detalló que siente que esa mala experiencia le dio un superpoder consigo misma: "Me sentí como una cáscara de mí misma. Tanto es así que ahora me cuesta recordar esos días oscuros con mucho detalle. Mi mente los ha bloqueado. Pero sí recuerdo estar convencido de que no iba a vivir".

"Estoy muy feliz de estar aquí para ver el final de esta historia", finalizó. "Y el comienzo de lo que venga después", concluyó.