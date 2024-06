'House of the dragon' oficializó la fecha del lanzamiento de su temporada 3

House of the Dragon , la serie que ha cautivado al público amante de Game Of Thrones , anunció que vuelve este 16 de junio con el lanzamiento de su tercera temporada .

House of the dragon

Los amantes de los dragones y la historia de la Casa Targaryen podrán acceder a través de la plataforma de streaming Max a las batallas que se desarrollarán en Westeros.

Fire & Blood de George R.R. Martin fue el libro que inspiró la narrativa fantástica de House of the Dragon, que relata básicamente acontecimientos ocurridos 200 años antes de que sucedieran los de Game of Thrones.

Cabe añadir que la serie de la “Danza de los Dragones”, como se le conoce a la precuela, desde su estreno en 2022 marcó un récord de 10 millones de espectadores en la plataforma.

Además, catapultó a varios actores a la fama internacional, fue nominada en nueve ocasiones a los premios Emmy y recibió un premio por el mejor vestuario de una serie de fantasía.

"House of the Dragon" ha captado la atención por varias razones:

Como spin-off de "Game of Thrones", una de las series más populares y aclamadas de todos los tiempos, "House of the Dragon" atrae a los fanáticos que quedaron fascinados con el mundo de Westeros y están ávidos por más historias dentro de ese universo.

La serie explora la fascinante y turbulenta historia de la Casa Targaryen, conocida por sus dragones y su poderío en Westeros. Esta familia tiene una historia rica en intrigas políticas, batallas épicas y conflictos internos, lo que promete una narrativa intensa y emocionante.

Al igual que su predecesora "Game of Thrones", "House of the Dragon" cuenta con una producción de alta calidad, con escenarios impresionantes, efectos visuales avanzados y una cinematografía inmersiva que transporta a los espectadores al mundo ficticio de Westeros.

La serie cuenta con un elenco talentoso que interpreta a personajes carismáticos y complejos, lo que aumenta el interés del público. Además, algunos actores conocidos y nuevos talentos contribuyen a la credibilidad y atractivo del show.

Debido al legado de "Game of Thrones", "House of the Dragon" generó grandes expectativas y anticipación antes de su estreno. Los fanáticos esperaban una experiencia televisiva similar en términos de drama, acción y giros inesperados.