Actor de La Casa de Papel visitó en Panamá

Panamá/El actor español Enrique Arce Temple, conocido por el personaje de Arturo (Arturito) Román en la serie española La Casa de Papel, estuvo en Panamá y destacó la belleza natural de sitios como Guna Yala y el Archipiélago de Las Perlas.

“Archipiélago de San Blas o Guna Yala en el caribe panameño. (El lugar donde Río y Tokio se refugiaron durante un año en La Casa de Papel 3). ¡No me extraña en absoluto! ¡Es el paraíso!”, colgó Arce en sus redes sociales.

En el vídeo en redes muestra también imágenes de un vuelo que realizó sobre la ciudad de Panamá.

Otros de los lugares que disfrutó fue el archipiélago de Las Perlas, donde indicó “he podido volar, navegar, pescar y divisar ballenas y delfines en un entorno de una belleza indescriptible. Un lugar " not to be missed".

El actor español Enrique Arce estuvo presente en la Comicon Panamá celebrada a finales de agosto.