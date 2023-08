Actor de Games of Thrones fallece a los 36 años

Darren Kent, actor que saltó a la fama por su participación en la aclamada serie Game of Thrones, falleció a los 36 años de edad. Así lo confirmó su agencia de representación a través de las redes sociales. Aunque de momento las causas de su muerte no han sido confirmadas, informes preliminares señalan que el actor venía librando una larga batalla contra la osteoporosis, la artritis y un extraño trastorno cutáneo que lo caracterizó por varios años. Sin embargo, la causa de muerte de Kent no ha sido confirmada.

Nacido el 30 de marzo de 1987 en el condado de Essex, Inglaterra, Kent comenzó su trayectoria actoral de manera oficial en el año 2008, cuando con 21 años interpretó al joven Jimmy Esseker en la cinta de terror Mirrors. Cuatro años después, Darren aprovecharía su complicada condición física para interpretar a Danny en la cinta Sunny Boy, el cual, tiene una rara enfermedad en la piel que no le permite estar bajo el sol. El mismo Darren aseguró que esta película le ayudó mucho en su carrera.

Sin embargo, sería hasta el año 2014 cuando Kent daría mucho de qué hablar con su papel en la serie de fantasía medieval Game of Thrones.

Su participación llegó en el episodio número 10 de la cuarta temporada titulado El Niño. La participación de Kent fue breve pero muy poderosa, ya que en el capítulo se presenta ante Daenerys Targaryen mostrándole el cadáver calcinado de su hija debido al fuego que generaron sus dragones. Tras esto, Daenerys decide encadenar a sus dragones, generando un enorme conflicto en “la rompedora de cadenas”.

Kent también llegó a incursionar en la dirección, siendo una de sus producciones más importantes You Know Me, la cual presenta la idea de una persona que trata de recordar su propia vida antes de la pandemia, lo cual supone una experiencia desoladora. El cortometraje también le valió varios elogios, pero además, supuso una profunda reflexión de la vida para Kent. Así lo compartió en una entrevista celebrada en 2022.

“Todos tenemos nuestros propios problemas y luchas, pero a veces hace falta ver a otros en una situación peor para darse cuenta de que, en realidad, soy bastante afortunado. Espero que haga que la gente se pare a pensar en lo que es realmente importante en sus vidas... La familia”.

Marcado por las enfermedades

Kent padecía artritis, osteoporosis y una rara enfermedad en la piel. Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias de personas que lo conocieron por sus papeles en series y películas, pero también por compañeros de profesión y directores que han expresado públicamente su adiós.

La directora Jane Gull ha lamentado la muerte con un sentido mensaje en el que afirma que la «vida no será igual» sin Kent. «Qué privilegio fue ser tu amiga y trabajar juntos en tantos proyectos a lo largo de los años. Te extrañaré mucho», ha escrito la cineasta.

*Con información de www.infobae.com*