Actriz de Broadway sufre aborto espontáneo en pleno escenario

La actriz Laura Benanti contó que mientras estaba presentándose en el escenario sabía lo que le estaba pasando, ya que el aborto había comenzado desde la noche anterior. Por desgracia para la actriz, esta no era la primera vez que sufría una pérdida involuntaria.

La reconocida cantante y actriz de 43 años, Laura Benanti vivió la presentación más dolorosa de su carrera al sufrir un aborto espontáneo mientras se encontraba a bordo del crucero The Broadway Cruise que hacía el trayecto desde Nueva York a las Bermudas.

Benanti, conocida por sus papeles en la pantalla chica en películas como 'Supergirl' y en el reciente remake de 'Gossip Girl', compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram. “El lunes 3 de abril actué en el escenario para 2,000 personas mientras tenía un aborto involuntario. Sabía que estaba pasando. Comenzó lentamente la noche anterior”, explicó la actriz señalando además que no era la primera vez que afrontaba una situación así.

"Si hubiera sido nuestra primera derrota, o incluso nuestra segunda, probablemente no habría sido capaz de continuar. Pero, desafortunadamente, no soy una extraña al dolor y al vacío de perder un embarazo. Es un camino que he recorrido antes, de la mano con mi marido".

Laura Benanti es una actriz que se ha ganado el respeto y reconocimiento por su trabajo en destacadas obras de teatro y musicales en Broadway, donde empezó con solo 18 años. la histrionisa agradeció al público y a todo su equipo de trabajo por el apoyo que le dieron durante el difícil proceso que vivió.

“Gracias a todos en esa audiencia por la gracia que permitió su presencia. Por sacarme de mi dolor por esa hora santa. Gracias a mis amigos y compañeros artistas por unirse a mí y adaptarse tan amablemente a mis necesidades cambiantes”, enfatizó.

Laura Benanti está casada con Patrick Brown con quien tiene dos hijas, una nacida por subrogación.

“Patrick (su esposo) y yo estamos muy agradecidos por la familia que tenemos y el milagro de nuestras dos niñas. Uno llevado por mí y otro llevado por un ángel en la tierra. Estamos desconsolados, pero superaremos esto juntos como nosotros, y muchos otros, lo hemos hecho antes. Comparto todo esto, no para ganar simpatía o atención, sino para recordar a las muchas personas y familias que han sufrido y sufrirán de esta manera que no hay vergüenza en este tipo de pérdida. Que no estás solo. Y para recordarme a mí también”, puntualizó.