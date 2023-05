¿Cómo? Actriz de 'Pedro el escamoso' reveló que fue secuestrada por los extraterrestres

La actriz colombiana Sandra Reyes, famosa por interpretar a la doctora Paula Andrea Dávila en la exitosa novela de Caracol Televisión, "Pedro el escamoso", hizo unas sorprendentes declaraciones que dejó en shock a más de uno pues reveló públicamente que fue "secuestrada por los extraterrestres". El relato, aunque parece sacado de un cuento de ficción, es un hecho real, aseguró la actriz.

En una entrevista para el programa Buen Día Colombia de la cadena RCN, Sandra Reyes reveló que hace algún tiempo tuvo una experiencia extraterrenal con seres de otro planeta.

En medio de una reflexión sobre el miedo y la pérdida, la actriz de 47 años inició su relato contando que fue en un centro comercial en donde todo empezó. Mientras caminaba por el mall, la actriz se encontró con un puesto de ventas de libros y allí conoció el ‘Rescate de la Tierra’.

“Me compré ese libro”, dijo, para poder entender mejor la existencia de los extraterrestres.

A partir de ese momento empezó a creer en la presencia de estos seres y tal como señaló, los extraterrestres envían constantes mensajes a los seres humanos y uno de los más importantes es que no tengan miedo de ellos.

"Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie porque quién me iba a creer”, relató la actriz.

Asimismo, la actriz hizo referencia a la impresión que se llevó cuando ingresó a la nave extraterrestre.

"Me impresionó porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado... Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra, porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como dentro de la Tierra, era como un túnel hacia la Tierra. Y no me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente, la verdad”, afirmó.

Finalmente, Reyes aseguró que los extraterrestres le transmitieron algún mensaje que ha estado trabajando en su inconsciente.

“Quitémonos el miedo de encima, vibremos alto, vibremos en amor, es lo más importante, y en agradecimiento, una de las vibraciones más grandes es el agradecimiento”, expresó.

Tras esta experiencia, la actriz confirmó que continúa muy atenta a todo el mundo de los extraterrestres y sigue sus señales.

“Ellos son canalizados por mucha gente, hay varias páginas de YouTube que yo sigo y ellos nos hablan y nos mandan muchísimos mensajes”, concluyó.