Actriz de Los Soprano abre su OnlyFans a los 51 años

Drea de Matteo, la actriz ganadora del Emmy, que se hizo famosa por su papel de Adriana La Cerva en la serie de HBO, Los Soprano, fue objeto de fuertes críticas luego de anunciar que se había unido a OnlyFans, la famosa plataforma de suscripción de contenido para adultos. Algunos usuarios la catalogaron de estar "muy vieja" para vender contenido subido de tono.

Ahora, en una entrevista para la cadena Fox News, De Matteo contó detalles sobre esta decisión, asegurando que todo comenzó por la pandemia, pues debido a su postura antivacunas, la industria comenzó a darle la espalda, por lo que tuvo que hacer algunos cambios en su vida.

"No sabía que esto [la pandemia] me iba a obligar a cambiar de carrera y averiguar cosas nuevas porque mi propia industria piensa que soy una salvaje por ser antivacuna", confesó Drea, asegurando que ya no tiene interés en regresar a la industria del cine o la televisión.

Sin embargo, la actriz de ascendencia italiana, se enfrentó a una avalancha de críticas e incluso a comentarios muy ofensivos tras anunciar su cuenta de OnlyFans, plataforma que ha pasado a convertirse en la fuente de ingreso para su familia.

"Sé que algunas personas han dicho cosas desagradables sobre mí por unirme a OnlyFans. Pero, ya sabes, la forma en que lo vemos en esta casa es que mamá es una guerrera, que no acepta la derrota", explicó.

"Me di cuenta de que todo el mundo estaba en ropa interior y siendo sexy en Instagram y yo no hacía eso, pero podía hacerlo y que me pagasen por ello. No sé por qué no se me ocurrió antes".

Lo más sorprendente de la entrevista es que Drea reveló que fueron sus propios hijos los que la animaron a debutar en OnlyFans. De hecho, su hija mayor, Alabama, es la que se encarga de retocar sus fotos para que se vean lo más sensual posible.

"Mis hijos fueron quienes dijeron: 'Hazlo'", asegura, añadiendo que su hija le ayuda a editar las fotografías que publica. "Solía tener mucho dinero y luego, de repente, pasé de que se me permitiese trabajar a que no se me volviese a permitir trabajar. Nunca fui el tipo de actriz que aceptaba trabajos solo para quedarse en el negocio. Literalmente, acepté trabajos para alimentar a mi familia así que, cuando las personas hacen comentarios desagradables sobre por qué hago esto, mi respuesta es: 'Claro que sí, espero que nunca estés en la maldita posición en la que estoy. Cuido de toda una familia y de muchas otras personas que dependen de mí'".

La intérprete agregó que luego de probar las bondades de Onlyfans, no cambiaría un estilo de trabajo que le permite generar ingresos desde su propia casa y al mismo tiempo, dedicarse a tiempo completo a la crianza de sus hijos.

"Mis hijos siempre han sido mi principal preocupación. Si hubiera sabido que podía trabajar desde mi cuarto toda mi vida... No me lo hubiese creído. Sé que eso puede sonar loco y tal vez un poco perezoso, pero soy una gran defensora de las mamás que se quedan en casa y de las mujeres que realmente disfrutan criar a sus hijos”.

Drea de Matteo es conocida principalmente por haber sido la inolvidable Adriana La Cerva en 'Los Soprano', considerada como una de las mejores series de la historia. La intérprete también participó en otras series exitosas como 'Mujeres desesperadas' e 'Hijos de la anarquía' (disponibles en Disney+), además de en producciones estrenadas en cine como 'Operación Swordfish' (Dominic Sena, 2001), 'Crimen desorganizado' (Jon Favreau, 2001), 'Jóvenes salvajes' (Scott Kalvert, 2002) y 'Asalto al distrito 13' (Jean-François Richet, 2005).

*Con información de www.infobae.com/UrielMonterrubio*