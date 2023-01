Actriz y super modelo Brooke Shields reveló que fue violada de adolescente

La joven actriz y supermodelo que conquistó Hollywood y las principales pasarelas del mundo durante los 80' y 90' reveló que fue violada cuando tenía 22 años por un agente de Hollywood, un episodio que asegura la avergonzó durante mucho tiempo.

Brooke Shields ahora de 57 años, rompió el silencio y decidió contar los detalles de ese traumático episodio en un nuevo documental titulado 'Pretty Baby’, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el pasado viernes y que indaga en el abuso de personas jóvenes y vulnerables en Hollywood.

Aunque la actriz no reveló la identidad de su agresor, sí contó cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos. Fue poco después de graduarse de la universidad en Princeton, en 1987 cuando tenía 22 años, durante un periodo en el que trataba de encontrar trabajo en la industria del cine después del éxito inicial que había experimentado siendo una niña.

La actriz se reunió con un hombre para cenar y hablar sobre su participación en una película. "Me dijo: 'Vuelve al hotel y llamaré un taxi'", explica en la película. "Subo a la habitación del hotel, y él desaparece por un rato".

"Luego la puerta se abre, la persona sale desnuda y digo, 'Mierda...'", explica. "Él estaba justo sobre mí, igual que en la lucha libre", continuó relatando.

Shields cuenta que no trató de huir por miedo a una reacción violenta del agresor. "Tenía miedo de que me ahogaran o algo así. Así que no me resistí mucho. Simplemente me congelé por completo. Pensé que un 'no' debería haber sido suficiente. Solo pensé, 'mantente con vida y sal', y simplemente me callé".

La actriz confiesa que ni siquiera procesó la experiencia como una agresión sexual durante mucho tiempo. Incluso cuando se lo contó a su especialista en seguridad, Gavin de Becker, y él le abrió los ojos, ella se resistió a admitirlo: “Él dijo: 'Eso es violación'. Y yo dije: 'No estoy dispuesta a creerlo'“.

Sexualización de las niñas actrices

Esta revelación, que se hace eco de la ola #MeToo, es uno de los muchos momentos conmovedores de la película, que se estrenará en la plataforma Hulu en dos partes. La primera examina la intensa sexualización que Shields experimentó de niña, incluida una provocativa sesión de fotos desnuda a los 10 años, y su aparición como prostituta infantil en la película 'Pretty Baby' a los 11 años.

La actriz también confiesa que años más tarde del suceso, le escribió una carta a su atacante, pero jamás obtuvo respuesta.

El documental consta de dos partes y está dirigido por Lana Wilson, quien ya recibió el reconocimiento de la crítica por el documental de Netflix ‘Taylor Swift, Miss Americana’.

‘Pretty Baby’ logró que Shields recibiera una gran ovación en Sundance. El documental también relata la posterior obsesión de los medios con la virginidad de la actriz, el alcoholismo de su madre y su primer matrimonio con la estrella del tenis Andre Agassi.

*Con información de www.vanitatis.elconfidencial.com*