Actriz de The Last of Us denuncia a su expareja de violencia y abuso sexual

La actriz Ashley Johnson, quien interpreta a Anna Williams en la exitosa serie posapocalíptica The Last of Us presentó una demanda contra su expareja Brian Wayne Foster a quien acusa de violencia doméstica, imposición de angustia emocional intencionada, agresión sexual y acoso. La actriz asegura haber vivido una pesadilla al lado de Foster, a quien describió como un sociópata muy peligroso dispuesto a cualquier cosa con el fin de cumplir su voluntad.

En mayo pasado, Ashley consiguió una orden de protección de emergencia contra su expareja después que este tratara de extorsionarla con 150 mil dólares. En ese momento, la actriz argumentó que Foster ejercía sobre ella violencia verbal causada por una “mente muy trastornada por su uso adictivo de narcóticos”.

Según el testimonio de la actriz, después de obtener la orden de alejamiento y protección, Foster empezó a manipular las cámaras de seguridad y micrófonos de su casa para vigilarla. A esto se le suma que, desde que la pareja rompió en marzo pasado, Ashley asegura que Brian empezó a cargar una bolsa negra para basura junto a dos pistolas airsoft que modificó para que parecieran armas reales con la intención de asustarla.

Hay que recordar que esta no es la primera acusación que pesa sobre el escritor y presentador. A la demanda de Johnson se suma la de otras 6 mujeres, incluyendo la propia hermana de la actriz, quienes presentaron una demanda civil contra Foster por delitos relacionados con violencia sexual.

Haylie Langseth, hermana de Ashley, asegura que fue víctima de un episodio de comentarios salvajes por parte de su excuñado. Mientras que otras tres mujeres denuncian haber sido "manoseadas" por el escritor. Otra mujer identificada como Danielle Carr, reveló que fue víctima de comentarios sexistas y que se sintió tan presionada para mandarle fotos íntimas que lo tuvo que hacer. Maude Garrett, otra de las denunciantes, dijo que besó al presunto maltratador creyendo que tenía una relación abierta. Al enterarse de que no, el hombre le amenazó e insultó.

Según la demanda presentada por la actriz, a la que ha tenido acceso la revista norteamericana Page Six, asegura que “Foster habría amenazado con extorsionar a Johnson mediante la divulgación de información personal, así como sus constantes actos de intimidación física que incluyen, entre otros, perforar vidrios, arrojar objetos y gritar obscenidades en la cara, han dejado a Johnson asustada, intimidada y fuera de lugar. equilibrio, confundido, traumatizado y bajo presión constante durante años”.

Los documentos judiciales también afirman que “Johnson tiene buenas razones para creer que Foster actuaría según sus amenazas o la dañaría si ella lo provocara o no sucumbiera a su voluntad porque después de romper en marzo de 2023, Foster comenzó a llevar consigo sospechosamente un una gran bolsa de lona negra y una caja de munición que contiene dos pistolas de airsoft modificadas para que parezcan armas reales y un garotte que es un dispositivo de estrangulamiento”.

La demanda afirma que "después de que la policía obligó a Foster a abandonar la casa de Johnson debido a una Orden de Protección de Emergencia, Foster se apoderó de las cámaras y micrófonos de seguridad de la casa de Johnson para monitorearla y rastrear sus idas y venidas".