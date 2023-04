‘Habla con los muertos’ | Actriz Vanessa Hudgens revela que tiene un don paranormal

Actriz, cantante y ¿cazafantasmas? Vanessa Hudgens dejó perplejos a sus seguidores al revelar que tiene un don paranormal. La intérprete acaba de estrenar un documental donde habla con detalles de su vida oculta como estudiante de brujería.

Vanessa Hudgens, la actriz, cantante y e intérprete de teatro musical que todos conocemos desde hace casi dos décadas, tiene un conjunto de habilidades impresionante, pero la protagonista de High School Musical acaba de revelar un sorprendente secreto. Un talento inesperado que haría dudar hasta al más crédulo, que no tiene nada que ver con la música o la moda.

Resulta que la artista, de 34 años, es toda una experta en el terreno de lo paranormal, dice que es capaz de interactuar con los muertos desde la infancia y ha puesto sus habilidades a prueba en un nuevo documental, titulado Dead Hot, que ella misma define como "un viaje íntimo al reino sobrenatural que explora la identidad, el poder femenino y la hermandad".

Tras el estreno, Hudgens fue entrevistada en The Kelly Clarkson Show, presentado por la cantante americana Kelly Clarkson en la cadena NBC. Durante la entrevista, la actriz admitió que puede llegar a comunicarse con fantasmas. Aunque en un principio aseguró que está encantada con este don, también confesó que en un inicio no le hacía ni pizca de gracia.

"He aceptado el hecho de que veo y escucho cosas. Lo negué por un tiempo porque me daba miedo. Lo desconocido asusta. Pero recientemente dije: 'No, esto es un regalo y algo que tengo la capacidad de hacer, así que voy a apoyarme en eso'", explicaba.

Vanessa explicó a los espectadores del programa cómo se comunica con los fantasmas. Aparentemente hace esto con una “caja larga” que le ayuda a “escanear frecuencias de radio muy rápidamente. Crea una corriente eléctrica que permite que el alma hable a través de él”, explicó.

Al parecer esta técnica la hizo en alguna ocasión con amigos. “Lo encendí y dije: 'Hola Sam, soy Vanessa y esta es mi amiga Gigi'. No soy muy bueno en eso y Gigi preguntó: "Sam, ¿puedes repetir nuestros nombres?" Escuchamos a través de la máquina "Vanessa". Le pregunté si quería decirme algo y me dijo: "No’’, le agradezco, y bueno, tienes que decirles que se queden o te seguirán", concluyó en tono de broma.

Desde que emprendió este nuevo camino profesional, hemos visto en sus looks una importante presencia del color negro, accesorios con símbolos místicos o religiosos y ropa de estética gótica, comúnmente asociada con la llamada magia negra.

La actriz está en su mejor momento después de anunciar su compromiso con Tucker, quien de alguna manera comparte su visión espiritual. De hecho, la pareja se conoció durante una sesión de meditación en línea mientras estaban en confinamiento en 2020. El beisbolista la apoyó en cada paso del camino, que comenzó como un pasatiempo y ahora se ha convertido en su nuevo estilo de vida: "Realmente quería eliminar el estigma que tenía y el estigma que se difundió a través de las películas. Es algo demoníaco". Quiero enfocarme para que sea hermoso, personal y empoderador para todos.