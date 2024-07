¡Pervertido! Animador de Cartoon Network, detenido por posesión de pornografía infantil

Kyle Carrozza, quien se ha destacado por ser la mente detrás de la serie Magiespadas o Mighty Magiswords de Cartoon Network, fue hallado con posesión de pornografía infantil. El hombre fue detenido el pasado 20 de junio en Burbank, California, Estados Unidos, según lo reportó el Departamento de Policía del lugar.

Sin embargo, la pena por posesión de pornografía infantil en el estado de California tan solo le daría para ambos cargos una pena desde un año en la cárcel del condado o tres años en la prisión estatal, que podrían incluir o descontarse a través de una multa de 2 mil 500 dólares.

Los materiales que le hallaron a Carroza no tienen nada qué ver con dibujos o películas clasificadas en la Asociación de la Industria Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA).

Tras la acusación, Carrozza podría ser determinado como culpable de un delito mayor o menor dependiendo del material probatorio, pero en caso de un juez lo halle culpable se tendrá que registrar como agresor sexual, según la ley del estado.

Te puede interesar: Bianca Censori acusada de enviar pornografía a empleados de Kanye West

Te puede interesar: Revelan la causa de muerte de la estrella de cine porno Jesse Jane

¿Quién es Kyle Carrozza?

El hombre de 45 años es un animador, dibujante y creador de contenido estadounidense. Aunque es conocido principalmente por crear la serie animada "Mighty Magiswords" para Cartoon Network también ha hecho un destacado trabajo en la industria de la animación en varios roles, incluyendo la escritura, el diseño de personajes y la dirección.

Su trabajo en "Mighty Magiswords" destaca por su estilo de animación dinámico y humorístico, por lo que firmó con Disney, PBS Kids y Nickelodeon, a donde llevó su talento con storyboard y animación en series como Hora de aventura (Adventure Time), el reboot de 2020 de Animanía (Animaniacs) y Los Jóvenes Titanes en acción (Teen Titans Go!).

Además de su trabajo en televisión, Kyle Carrozza también ha participado en otros proyectos de animación y contenido digital, como los programas de televisión Doctora Juguetes (Doc McStuffins), Pecezuelos (Fish Hooks), Fanboy & Chum Chum y Danger Rangers.

En el cine, participó en la cinta de Bob Esponja: un héroe fuera del agua (The Spongebob Movie: Sponge Out of Water).