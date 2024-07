Revelan la causa de muerte de la estrella de cine porno Jesse Jane

A finales del mes de enero, el medio local KFOR informó que la Policía de Moore encontró los cuerpos de Jane y Hasemueller cuando realizaban un control de bienestar, después de que los allegados de la pareja reportaran que no se sabía nada de ambos en varios días.

Te pude interesar: Actriz de cine porno demanda a Sean Diddy Combs por agresión y tráfico sexual: 'La usaba como peón para el placer de otros'

Te puede interesar: Esperanza Gómez medita retirarse del cine porno: 'Algunas poses me están afectando la columna'

Los cuerpos de la estrella de cine para adultos Jesse Jane y su novio Brett Hasenmueller habían sido encontrados en su casa de Moore, Oklahoma. Aunque en el momento no hubo un comunicado oficial respecto a las causas de su muerte, los rumores de los medios locales apuntaron a una presunta sobredosis.

Según los informes ya oficializados, Jane y Hasenmueller murieron por una sobredosis de fentanilo y cocaína según TMZ, quienes citaron como fuente de la información a la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Oklahoma.

Jane, quien tenía 43 años al momento de su fallecimiento, actuó en varias películas para adultos a partir del año 2003 antes de pasar a otros proyectos, incluida una aparición en Baywatch: Hawaiian Wedding y Starsky and Hutch de 2004, así como en la segunda temporada de Entourage. En 2007, la actriz se retiró oficialmente de la industria del cine para adultos y se dedicó a fabricar su propia línea de juguetes sexuales.

Tras su muerte, las publicaciones de condolencias por parte de sus conocidos más cercanos no se dieron a esperar: "Jesse Jane era una persona vivaz que tenía un amor absoluto y absoluto por la vida. Durante su tiempo en la industria para adultos, en la que pude pasar momentos maravillosos con ella, fue una profesional increíble que animaba a todos y llevaba alegría a cada set de filmación en el que trabajaba", dijo el presidente de relaciones públicas de BSG, Brian Gross.

"No hay una sola persona en la industria para adultos que no haya pasado tiempo con ella, ya sea en el set o en un entorno social, y que no la haya hecho sonreír, reír o ambas cosas. Iluminaba una habitación tan pronto como entraba", continuó. "Personalmente, la extrañaré mucho por las razones mencionadas anteriormente. Su sonrisa lo era todo", concluyó.