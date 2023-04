Atención | Bruce Willis regresa al cine por última vez con una película de ciencia ficción

A pesar que el pasado mes de febrero se confirmó la terrible noticia de que Bruce Willis sufría demencia frontotemporal, lo que lo obligó a retirarse de la industria del cine, aun faltaba por estrenarse su último trabajo cinematográfico que ya está disponible.

Se trata de "Assasin" un thriller de ciencia ficción ambientada en un futuro dominado por la tecnología en el que un microchip permite que la mente de alguien ocupe el cuerpo de otra persona y lleve a cabo misiones encubiertas altamente peligrosas.

Dirigida por Jesse Atlas y escrita por Aaron Wolfe, la película se centra en una operación militar súper secreta liderada por Valmora [Bruce Willis]. Sin embargo, cuando un agente fallece durante una de esas misiones, su esposa tomará su lugar y hará todo lo posible para que el responsable enfrente la justicia.

El elenco que acompaña a Bruce Willis en esta última aventura está conformado por Dominic Purcell [Prison Break], Mustafa Shakir, Nomzamo Mbatha [El Rey de Zamunda] y Andy Allo. El rodaje de este filme se llevó a cabo a mediados de 2021 en el estado de Alabama, Estados Unidos.

¿Cuándo se estrenó Assasin?

Assasin se estrenó el pasado 31 de marzo, pero lamentablemente por su bajo presupuesto solo fue proyectada en algunas salas de cines en Estados Unidos y hasta el momento se desconoce si se podrá ver en Latinoamérica o en alguna plataforma de streaming. Se espera que esta información sea anunciada en las próximas semanas.

No obstante, la película no parece haber sido bien recibida por la crítica pues desde su estreno hasta ahora acumula un 0% en Rotten Tomatoes, una puntuación que a todas luces indica que el filme no ha convencido al público. Aunque también podría decirse que al haberse estrenado de forma limitada, es seguro que muchos fanáticos no puedan evaluarla de forma objetiva al no haberla visto aun.

El columnista y crítico de cine, Richard Roeper del medio Chicago Sun Times escribió: "Es triste ver a Bruce Willis en su última película carente de su brillo característico".

Así las cosas, la despedida del actor podría pasar sin pena ni gloria, luego de una larga y exitosa carrera cinematográfica que llegó a su fin prematuramente por culpa de la demencia frontotemporal que padece.

Willis saltó a la fama mundial por la ya legendaria serie de películas "Duro de Matar" que inició en 1988 y se extendió hasta 2013 cuando se estrenó su última entrega "Duro de Matar 5: Un buen día para morir". Desde entonces, el actor nacido en Alemania, se convirtió en una estrella del género de acción con títulos como Tiempos violentos (1994), Armageddon (1998), El sexto sentido (1999), El protegido (2000), Sin City (2005), Once Upon a Time in Venice (2017), entre muchas otras.