Autopsia confirma la causa real detrás de la muerte de actor de CSI Miami

El pasado 5 de noviembre, Hollywood se volvió a teñir de luto, tras confirmarse la muerte del joven actor Evan Ellingson a los 35 años, famoso por su papel como el hijo del detective Horacio Caine en la exitosa serie 'CSI Miami', tras ser hallado sin vida en la habitación de su residencia en Fontana, California. Ahora, tres semanas después de su deceso, el informe de la autopsia ha revelado la causa oficial detrás de la muerte del actor.

Luego que el Departamento forense del sheriff del condado de San Bernardino, California, finalizara su investigación, los expertos determinaron que Evan Ellingson falleció debido a una sobredosis de fentanilo. Desde un principio las autoridades descartaron que se tratase de un caso de homicidio, puesto que no se encontraron indicios de violencia en la residencia del actor. En cambio, los peritos hallaron una cantidad considerable de drogas que llevó a la hipótesis sobre un posible caso de sobredosis, tesis que ha sido confirmada mediante la autopsia y el informe toxicológico.

Michael Ellingson, padre del actor, reveló que su hijo había estado luchando contra la adicción a las drogas por mucho tiempo, pero en los últimos años había logrado recuperarse y se encontraba mucho mejor. Lo cierto es que se desconoce si el actor estaba pasando por un delicado estado emocional que lo llevó a recaer y consumir una droga potencialmente mortal. Pese a que Ellingson comenzó su carrera cuando apenas era un niño, tenía más de 10 años alejado de la industria del entretenimiento.

Nacido en julio de 1988 en Los Ángeles, California, Evan Ellingson inició en el mundo de la actuación a los 7 años cuando participó como invitado en la serie MADtv y General Hospital. Posteriormente formó parte del elenco regular de la serie de comedia Titus y para el 2001, con 13 años debutó en el cine con la película The Gristle.

Tuvo sus mejores años durante toda la década del 2000, formando parte de programas como "That was then", "The Nick Cannon Show", "Bones", "A boy's life", y "Complete Savages", por mencionar solo algunos. En el 2007, aparece por primera vez en la exitosa serie policial "CSI Miami", como el hijo adolescente del detective Horacio Caine. Ellingson estuvo durante tres temporadas, lo que le hizo conocido a nivel internacional. Posteriormente, en el 2009 formó parte de la película My Sister's Keeper (La decisión más difícil), un drama sobre el cáncer en el que compartió elenco junto a Cameron Diaz, Alec Baldwin, Abigail Breslin y Jason Patric.

