Brad Pitt responde a las duras declaraciones de su hijo adoptivo Pax

Cuando Angelina Jolie anunció su divorcio de Brad Pitt en 2016 tras once años de relación, pocos imaginaron los oscuros secretos que saldrían a la luz de una pareja que de puertas hacia afuera parecía vivir una historia de amor sacada de un "cuento de hadas".

En 2022 en medio de una mediática demanda por el control del viñedo francés Miraval que la pareja adquirió en 2008, la actriz presentó documentos judiciales en los que acusó a Brad Pitt de agredirla a ella y a sus hijos durante un vuelo en avión privado, estando bajo los efectos del alcohol. Desde entonces, poco a poco se han ido revelando situaciones tormentosas que ocurrieron en la intimidad de la relación y que terminaron en un desenlace por todos conocidos.

Ahora, el tabloide Daily Mail rescató unas explosivas declaraciones de Pax Jolie Pitt, el tercer hijo adoptivo de la pareja, en el que acusa al actor de ser “un ser humano horrible” y de haber convertido su vida en un infierno. El adolescente de 19 años habría hecho la publicación en las historias de su cuenta de Instagram en el año 2020.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, escribió Pax en aquel momento.

Luego que la publicación se volviera viral, el diario The Sun se puso en contacto con una fuente cercana a Brad Pitt, quien aseguró que las declaraciones de Pax fueron "un golpe muy duro" para el actor y que se encontraba realmente decepcionado.

“Brad tiene un gran respeto por todos sus hijos y es deprimente ver cómo se arrastra esto. Es frustrante ver a Brad pintado como una especie de ‘mala persona’ cuando está lejos de la verdad. Opta por guardar un silencio digno y eso lo dice todo”, señaló la fuente.

Otras fuentes cercanas del medio estadounidense aseguraron que Pitt no se ha pronunciado en lo absoluto sobre sus hijos. Esto en un esfuerzo para no involucrarlos en el drama mediático que ha sido su separación con Angelina Jolie. La fuente, además, reprobó que se usen a los hijos del actor para seguir explotando un tema tan delicado e íntimo como lo fue el divorcio de Jolie y Pitt.

“Es lamentable que la gente siga tratando de meter a los niños en todo esto. Han sido siete largos años y es lamentable que la gente saque a relucir innecesariamente asuntos de un pasado tan lejano... y no tenga en cuenta el impacto que tiene en toda la familia”.