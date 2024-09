'La obligaban a estar flaca' | Carmen Electra reveló el calvario que vivió en la serie Baywatch

Conocida por su papel como Lani McKenzie en la icónica serie de los 90 "Baywatch" (conocida en Latinoamérica como "Guardianes de la Bahía"), la actriz Carmen Electra ha revelado recientemente las intensas presiones que sufrió durante las grabaciones, particularmente en cuanto a su aspecto físico.

Durante el estreno del documental After Baywatch: Moment in the Sun, la actriz Carmen Electra compartió que la producción de la serie la presionaba constantemente a perder peso, a pesar de que ella no se consideraba con sobrepeso en ese momento.

Electra, actualmente con 52 años, recordó cómo los productores le sugerían regularmente que adelgazara, aunque nunca fue sometida a pesajes formales: "Nunca me pesé, pro muchas veces me decían que pesaba demasiado y ahora he echado la vista atrás y creo que no era así", confesó la actriz en una entrevista con Extra en el estreno del documental, disponible en Estados Unidos a través de Hulu.

No obstante, Electra fue la única en hablar sobre este tema. Nicole Eggert, quien interpretó a Summer Quinn durante dos temporadas y co-produjo la serie, también compartió sus propias experiencias con la presión de mantener una figura delgada: "Entré en pánico", confesó Eggert, describiendo cómo la constante exigencia de estar esbelta la hacía sentir "muy insegura y muy incómoda".

Alicia Bridges, quien interpretó a la Teniente Taylor Walsh, también habló sobre la presión constante a la que eran sometidas las actrices, particularmente para evitar tener celulitis.

A pesar de estas difíciles experiencias, Carmen Electra mira hacia atrás con una mezcla de nostalgia y gratitud. En la misma entrevista con Extra, comentó que, en balance, conserva buenos recuerdos de su tiempo en la serie, destacando las experiencias únicas que vivió, como el desafiante surf en tándem, una actividad que encontró especialmente gratificante.

Durante la premiére de After Baywatch: Moment in the Sun, celebrada el 26 de agosto en un evento exclusivo en Los Ángeles, Electra reveló que aún conserva en perfecto estado el icónico traje de baño rojo que utilizó en la serie. Curiosamente, este traje perteneció originalmente a otra integrante del elenco, Yasmine Bleeth, quien interpretó a Caroline Holden.

Cuando Electra se unió al elenco principal en 1997, los trajes de baño nuevos no llegaron a tiempo, por lo que tuvo que usar uno ya etiquetado para Bleeth. La actriz describió esta situación como "interesante" y una parte divertida de su experiencia en el set.

Carmen también aprovechó la ocasión para expresar su aprecio por el compañerismo que vivió durante su tiempo en la serie, mencionando específicamente a Yasmine Bleeth y Traci Bingham, quienes la acogieron y la hicieron sentir parte del equipo desde el primer día. "Ambas me abrazaron y dijeron, ‘Debes sentirte cómoda aquí, esto es lo que hay y esto es lo que vamos a hacer’", recordó Electra, destacando el apoyo y la camaradería que recibió.

Aunque hace tiempo que no tiene contacto con Bleeth, Carmen Electra no ocultó su admiración por su excompañera de set, describiéndola como una de esas "chicas entre chicas" que siempre ha respetado y querido.

La serie "Baywatch", protagonizada por David Hasselhoff y Pamela Anderson, sigue siendo considerada una de las producciones televisivas más emblemáticas de los 90, recordada por sus dramáticas escenas de rescate en la playa y, por supuesto, los trajes de baño rojos que se convirtieron en un símbolo cultural de la época.