Pamela Anderson irreconocible en un nuevo documental de Netflix

El próximo 31 de enero, Netflix estrenará el documental de la vida de Pamela Anderson, la sexy y monumental guardavida que revolucionó la pantalla chica con su papel en la serie noventera 'Baywatch'. En el punto más alto de su carrera, Pamela fue la actriz mejor pagada de la televisión.

La exconejita de Playboy de 55 años cuenta su vida en primera persona en un documental titulado "Pamela, una historia de amor" y donde deja al descubierto su cambio físico desde los 90 hasta ahora, producto del paso del tiempo. El filme se estrenará el 31 de enero, el mismo día que saldrá a la venta el libro "Love Pamela".

El documental también relata momentos no agradables en la vida de la actriz como cuando se tuvo que enfrentar al escrutinio público tras la filtración de un video sexual casero grabado con el que fue su primer marido, Tommy Lee en 1995. La historia fue recreada recientemente en una miniserie de televisión titulada "Pam y Tommy" protagonizada por Lily James y Sebastian Stan.

En el tráiler, sin mencionar la miniserie por su nombre, Pamela deja entrever sus sentimientos ante la reaparición de su vídeo sexual. "Bloqueé esa cinta robada de mi vida para sobrevivir, y ahora que todo vuelve a salir a la luz, me siento mal", dijo. Y es que la actriz piensa que no se ha sentido “muy respetada” por el público a lo largo de su carrera como sex symbol, y eso le ha amedrentado. De hecho, hay un fragmento en el que Ruby Wax le preguntaba: "¿Querías ser una actriz seria?" y Pamela respondía: "¡Soy una actriz seria!", provocando una carcajada.

En el avance también se le puede escuchar decir cómo se repuso de aquella pesadilla: “Tuve que hacer una carrera con los pedazos que quedaban de mí, pero no he sido una damisela en apuros. He vivido situaciones muy duras y me he sobrepuesto a todas ellas”, añade.

Aunque su vida profesional e íntima es mucho más conocidas, se sabe que Pamela lleva muchos años en el activismo por los derechos de los animales. Anderson es vegetariana, defensora de los derechos animales y miembro activo de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), con quienes ha participado en diversas campañas. Se volvió vegetariana en el comienzo de su adolescencia cuando vio a su padre matar un animal que había cazado.