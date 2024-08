Esta es la razón por la que Pamela Anderson se negó a participar en el nuevo documental de “Baywatch”

La reciente docuserie After Baywatch: Moment in the Sun ha provocado un gran revuelo, especialmente por la ausencia de Pamela Anderson, una de las figuras más emblemáticas de la serie. Según TMZ, Pamela Anderson no guarda resentimientos hacia el elenco original ni hacia el programa en sí. Sin embargo, su carrera ha tomado un rumbo diferente desde sus días como la icónica C.J. Parker.

Anderson está ahora enfocada en nuevos proyectos cinematográficos, incluyendo el esperado remake de The Naked Gun y The Last Showgirl, una película dirigida por Gia Coppola.

En esta última, interpreta a una veterana bailarina de Las Vegas que debe enfrentarse a un futuro incierto tras el cierre repentino de su espectáculo. Esta película también cuenta con la participación de Jamie Lee Curtis, Dave Bautista y Brenda Song.

A principios de 2023, Pamela Anderson lanzó su propio documental en Netflix titulado Pamela Anderson: A Love Story. Este documental, dirigido por Ryan White y producido por su hijo Brandon Thomas Lee, explora su vida y carrera más allá de los estereotipos.

En una entrevista con Vanity Fair, Anderson afirmó: “Mi vida ha sido mucho más significativa que un sombrero suave o un video sexua. No soy una víctima, y no soy la damisela en apuros. He tomado decisiones en mi vida. Algunas, obviamente, fueron hechas para mí, pero siempre he sido capaz de encontrarme a mí misma de nuevo”.

La docuserie After Baywatch: Moment in the Sun, que se estrenó en Hulu el 28 de agosto, ofreciendo un análisis nostálgico del impacto cultural de la serie y de las dificultades que enfrentaron sus estrellas.

David Hasselhoff, otro miembro destacado del elenco, participó en una entrevista cuando el proyecto aún se conocía como Baywatch: The Documentary, pero su nombre no figura en el comunicado de prensa actual.

El estreno del documental en Santa Mónica reunió a varias estrellas del elenco original, como Carmen Electra, Nicole Eggert, Alexandra Paul, Jeremy Jackson y David Chokachi.

Nicole Eggert, quien también es productora del documental, comentó que Pamela Anderson no pudo asistir debido a compromisos previos relacionados con su propio documental en Netflix. Eggert, quien fue diagnosticada con cáncer de mama a finales de 2023, está actualmente en una fase de espera mientras sigue con su tratamiento.

After Baywatch no solo repasa los momentos más memorables del programa, sino que también aborda las luchas personales de sus protagonistas. Billy Warlock, quien interpretaba a Eddie Kramer, refleja en el tráiler del documental: “Todos en el programa eran desechables.” La serie busca ofrecer una visión sin precedentes sobre las estrellas que dieron vida a los célebres salvavidas de la playa.