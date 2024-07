El famoso actor de 'La casa del dragón' que recibió bullying en el colegio cuando dijo que sería actor

Con ahora 27 años Ewan Mitchell se ganó un importante papel en la producción basada en la extensa obra de George R. R. Martin. una de las series más aclamadas de los últimos tiempos en HBO, “La casa del dragón”, en donde interpreta al temido y sanguinario Aemond Targaryen.

Sin embargo, el proceso para llegar hasta allí no lo tuvo fácil y sufrió burlas por parte de muchas personas, como la que vivió cuando con tan solo 13 años un maestro lo puso frente al pizarrón de su clase y le preguntó que a qué se quería dedicar cuando fuera adulto.

Ewan expresó su sueño de convertirse en actor y recibió las primeras burlas y negativas que empezarían a curtirle un camino en el que la única opción que tenía era creer en sí mismo si nadie más lo hacía.

“Entonces se me vino a la cabeza y dije: ‘Voy a ser actor’, y todo el mundo se rio de mí”, recuerda hoy el actor de 27 años en una entrevista con The New York Times.

El actor dijo que quizá fue el único en expresar algo que parecía tan complicado como convertirse en celebridad debido a su fama por un papel en Hollywood. Sus amigos, en cambio, contestaron que aspiraban a ser ingenieros, electricistas y otras profesiones más comunes.

Como su familia no tenía recursos para convertir a su hijo en un prodigio de la actuación pagándole una buena academia, Mitchell asistió a una escuela vocacional de dos años, estudió diseño y tecnología, mientras se ocupaba en algo y trabajaba a medio tiempo en un restaurante y en atención al cliente en un club de fútbol local.

A los 17 años, fue aceptado en el Nottingham Television Workshop, un grupo de teatro que entrena a jóvenes en actuación. Mitchell obtuvo un papel principal en el cortometraje Fire de 2015, que trata sobre un joven que emite fuego desde sus manos.

El actor lo grabó en una docena de CDs y lo llevó con él a todas las oficinas de los agentes que pudo encontrar, entregándoles una copia: “Quería asegurarme de estar en este negocio a toda costa”, dijo Mitchell, quien se aseguró de encontrar al mejor agente, quien hasta el día de hoy continúa representándolo.

En el 2022 fue seleccionado para interpretar al príncipe Aemond Targaryen en La casa del dragón y, hasta ahora, ha sido su mayor y más grande experiencia para seguir motivado a permanecer entre los más reconocidos actores: “Desde que conseguí ese papel, siento que ahora puedo dirigir el rumbo de mi carrera”, puntualizó.